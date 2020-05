"Ne asumam asta!" Prima reactie a LPF dupa ce Anamaria Prodan vrea sa detina puterea in Liga 1! Decizia care poate revolutiona fotbalul romanesc

Justin Stefan a reactionat dupa ce Anamaria Prodan si-a depus candidatura pentru sefia LPF.

LPF a reactionat dupa ce Anamaria Prodan si-a anuntat candidatura la presedintia forului condus in acest moment de Gino Iorgulescu. Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit despre decizia impresarei si spune ca au fost cateva greseli venite din partea LPF, insa si le asuma si incearca sa se remedieze totul.

"Pana la alegeri mai e ceva vreme, urmatoarele alegeri sunt in 2022. Gino Iorgulescu e foarte bine. E adevarat ca deocamdata a ramas blocat in Italia, dar, de indata ce restrictiile vor fi ridicate, se va intoarce in tara. Ne-am asumat greseala in zona de comunicare, n-am comunicat suficient de bine si indreptam lucrurile.

Daca exista nemultumiri, sunt unul sau doua cluburi. E dreptul fiecaruia sa spuna ce vrea. Imi place critica argumentata, daca am afla si de ce suntem depasiti, as putea sa raspund la aceasta critica. O confruntare electorala categoric va fi, ar fi extrem de interesanta si cred ca ar fi o premiera", a declarat Justin Stefan la Realitatea Sportiva.