Anamaria Prodan vrea PUTERE in Liga 1! Impresara si-a anuntat candidatura la sefia LPF: "Doar Gigi Becali nu ma va vota!" Ce schimbari propune

Anamaria Prodan-Reghecampf a anuntat ca este pregatita sa candideze pentru postul de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Impresara a vorbit la Realitatea despre posibilitatea de a-l inlocui pe Gino Iorgulescu la sefia LPF, insa alegerile ar urma sa aiba loc in anul 2022. Cu toate astea, absenta sefului LPF din motive personale, care deja este indelungata, ar putea fi un avantaj pentru Anamaria Prodan.

"Eu as putea conduce orice, m-am nascut lider. Eu daca intru in politica, fac o cariera ca in fotbal. Ma gandesc sa candidez la sefia LPF. In 2006, cand am intrat in fotbal am spus ca intr-un an voi face istorie si am semnat cei mai importanti jucatori. Si acum daca intru in politica va asigur ca pot schimba totul.

Nu va fi o surpriza daca voi fi pe lista candidatilor la sefia LPF. Pe mine ma iubeste toata lumea, chiar daca Gigi Becali spune ca femeile nu conduc. Probabil ca doar Steaua nu ma va vota. Fiecare om pe care l-as alege alaturi de mine ar fi cel mai bun pe domeniul lui. Nu merge pe nepotisme sau pe alte criterii. Legat de 18 echipe, cred ca cei care vor asta, vor doar pentru voturi. Trebuie facuta o analiza sa vedem daca este benefic", a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Plus.