Anamaria Prodan vrea sa dea lovituri de MILIOANE! Anunta SUPER transferuri la Sibiu. Pe cine ia cu ea

Anamaria Prodan este aproape de o revenire de senzatie in prima liga din Romania, in calitate de oficial al unui club.

Anamaria Prodan-Reghecampf ar urma sa fie anuntata ca manager general al lui Hermannstadt, urmand sa detina putere de decizie in ceea ce priveste alegerea staff-ului, transferurilor si a colaboratorilor din conducere.

Impresarul si-ar fi ales deja oamenii de baza cu care urmeaza sa lucreze la Hermannstadt. Conform ProSport, Prodan ar vrea sa vina la Sibiu impreuna cu Octavian Moraru, fiul fostului patron de la Rapid - Valerii Moraru. Octavian a contribuit cu jucatori in ultimii ani la Rapid, Iasi si Gaz Metan. Moraru Jr. are conexiuni excelente in piata portugheza, de unde a adus fotbalisti importanti in Liga 1: Fortes, Rondon, Rosado, Luis Aurelio sau Platini.

Ultima data a fost la U Cluj, de care s-a despartit rapid insa din cauza neintelegerilor cu finantatorii echipei.

La U Cluj a fost manager general si Anamaria Prodan o buna perioada de timp.

Toate detaliile mutarii sunt AICI.