BREAKING NEWS: Anamaria Prodan, PATRON in Liga 1! Echipa e intr-o criza MAJORA! Anunt bomba

Hermanstadt este in pericol sa nu ia licenta maine daca nu achita toate datoriile.

FC Hermanstadt, clubul din Sibiu, are probleme grave. Are datorii de peste 700 de mii de euro catre jucatori si daca nu le achita pana vineri, 29 mai, este in pericol sa nu ia licenta, potrivit Gazetei.

Jucatorii sibieni refuza sa ajunga la un punct comun cu presedintele Iuliu Muresan si totul poate izbucni. Singura salvare pare sa fie Anamaria Prodan, care a spus in urma cu cateva zile ca doreste sa patroneze un club din Liga 1.

Iuliu Muresan le-a propus jucatorilor o amanare pana in 5 iunie, insa multi nici nu vor sa auda. Ul alt salariu ar urma sa fie achitat pe 25 iulie, iar restul datoriilor atunci cand se face plata din drepturile tv pentru sezonul viitor.

Hermanstadt poate fi solutia perfecta pentru Anamaria, care si-a manifestat intentiile de a conduce o echipa romaneasca. Situatia dramatica de la club poate fi in favoarea ei, iar sotul, Laurentiu Reghecampf, o sustine in totalitate.