Anna Kournikova, mai sexy ca niciodata! Rusoaica a pozat goala la 38 de ani! FOTO

Fosta jucatoare de tenis a devenit recent mama de gemeni.

Anna Kournikova, sotia lui Enrique Iglesias, a nascut gemeni in 2017, iar acum isi recapata formele care au consacrat-o. Kournikova are 38 de ani si a pozat recent in bikini pentru o revista din Rusia. Frumoasa rusoaica a devenit model full time dupa ce a renuntat la cariera de jucatoare de tenis.



