Mircea Rednic vrea să o retrogradeze pe Dinamo: ”Ajutați-vă și voi, eu mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat!”

Mircea Rednic, mesaj pentru Dinamo: ”Nu ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!”

Mircea Rednic a vorbit despre performanța reușită de UTA Arad de a termina pe prima poziție în play-out și a anunțat că principalul obiectiv al arădenilor din următorul sezon va fi calificarea în play-off.

Antrenorul a ținut să trimită săgeți către contestatarii săi, care l-au criticat adesea pentru felul în care a pregătit echipa.

”Echipa a jucat bine, băieții au avut atitudine, ambiție, încredere, s-a văzut diferența. Am câștigat meritat la câte ocazii am avut. Felicitări băieților! Am venit de departe, departe, echipa care retrogradează prima, care nu are nicio șansă, 43 de jucători. Alții au 33-35, și noi suntem acolo, sunt 5-6 tineri. Vrem 40 de puncte, încă nu s-a terminat. Suntem serioși până la final. Văd ce se vorbește, la noi nu e cazul. Băieții respectă competiția, respectă suporterii. Îmi pare rău și de adversar, dar noi avem drumul nostru.

Când ai rezultate, lumea e aproape de tine, îți scandează numele, am avut și o perioadă proastă la început, am fost la limită dacă să rămân sau nu, dar am avut și susținerea conducerii. Am pus suflet și am fost convins că până la urmă voi reuși alături de cei din conducere, cu jucătorii și cu suporterii. Putem face lucruri frumoase aici și cu un buget mic. Sperăm ca lumea să înțeleagă că la anul vrem altceva la Arad. Am reușit să formăm un grup în primul rând, atmosferă foarte bună, cu băieți disciplinați, serioși. Toată lumea spune că Rednic face antrenamente moderne, iată că se poate. Se poate și cu zâmbetul pe buze și cu o glumă bună.

I-am rotit și i-am responsabilizat. Ei simt că e o atmosferă bună. Vor rămâne toți, săptămâna viitoare vor semna 4-5 jucători. Toată lumea e în priză, mai e un meci”, a spus Mircea Rednic.

Antrenorul arădenilor a vorbit și despre partida din ultima etapă a play-out-ului, cu Dinamo, echipa sa de suflet. ”Câinii Roșii” sunt obligați să câștige pentru a păstra șanse la menținerea în Superliga României, însă Rednic nu vrea să îi facă viața ușoară fostei sale echipe, mai ales ținând cont de condițiile în care s-a despărțit de alb-roșii.

”Nu contează că sunt sau nu dinamovist, mai mult de atât am bătut Craiova, am bătut Botoșani, am bătut Voluntari, am bătut Iași. Dacă vor, să mai facă și ei, eu mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat, dar eu sunt antrenor la UTA Arad, aici lumea mă iubește, îi respect foarte mult. Cariera mea a renăscut, pentru că intrasem și eu la un moment dat din cauză că am gândit cu sufletul.

Nu a mers, tot eu am fost ăla rău, e vina celor de la Dinamo că nu au mers pe mâna mea, au venit specialiștii de acolo începând cu marele administrator șef pe care îl laudă lumea. De ce îl lăudați? Ăla stă bine mersi de patru ani și își ia un salariu foarte bun. Nu are nicio treabă, ce să fac mai mult de atât. Nu ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși”, a adăugat Mircea Rednic.

Clasamentul din play-out-ul Superligii României