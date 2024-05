Așa cum se zvonea în presa internațională de ceva timp, Kylian Mbappe nu va mai rămâne la PSG și în sezonul următor. Superstarul francez și-a anunțat plecarea de la trupa pariziană printr-un videoclip postat pe rețelele social medika.

Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG!

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.

PSG l-a achiziționat pe Kylian Mbappe în 2018 de la AS Monaco. Șeicii din Paris au achitat nu mai puțin de 180 de milioane de euro pentru starul cotat atunci la 120 de milioane de site-urile de specialitate. Acum, Mbappe este cotat la 180 de milioane.

Rămâne de văzut dacă Kylian Mbappe va ajunge la Real Madrid, echipă care încearcă să-l transfere de câteva sezoane bune. Gruparea ”blanco” a câștigat La Liga în acest sezon și joacă în finala UEFA Champions League, unde va da peste trupa din Bundesliga - Borussia Dortmund.

Florentino Perez l-a consolat pe Kylian Mbappe după eliminarea lui PSG din Champions League

PSG a pierdut și returul cu Borussia Dortmund, disputat pe Parc des Princes, scor 0-1, iar francezii au fost eliminați în semifinalele Champions League.

La scurt timp după meciul de pe Parc des Princes, în care PSG a fost eliminată din Champions League de către Borussia Dortmund, președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, l-ar fi sunat pe Kylian Mbappe pentru a-l consola.

”Sperăm să ajungem pe Wembley, ar fi fost o plăcere să jucăm împotriva ta”, i-ar fi spus legendarul președinte al lui Real Madrid lui Mbappe, potrivit Football Espana.