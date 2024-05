Mikel Arteta a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui jucător din Premier League: ”Aveți încredere în mine!”

”Tunarii” ocupă prima poziție în clasamentul Premier League cu 83 de puncte și se clasează la doar o lungime de Manchester City, care ocupă poziția secundă, dar care are și un joc în mână.

Mikel Arteta a vorbit despre Jorginho și a ținut să evidențieze cât de important este italianul născut în Brazilia, la Imbituba, pentru echipa de pe ”Emirates”.

Managerul ”tunarilor” a indicat cât de inteligent e jucătorul în teren și a susținut cât de ușor îi e fotbalistului să comunice cu antrenorii și cât de mult înțelege ce i se cere.

”Aveți încredere în mine, e un jucător foarte important pentru toți antrenorii, pentru că înțelege foarte bine jocul și comunică într-o manieră excelentă cu antrenorii! E foarte dificil să mai găsești pe cineva ca el”, a punctat Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

