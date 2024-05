E gata! Unde va juca Kylian Mbappe: anunțul făcut de Fabrizio Romano după despărțirea de PSG

Starul francez a anunțat vineri seară că sezonul în curs va fi ultimul în care va purta echipamentul formației din Ligue 1. Mbappe a fost transferat definitiv pe ”Parc des Princes” în 2018, de la AS Monaco, pentru 180 de milioane de euro.

După vestea dată de Kylian Mbappe pe rețelele social media, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a confirmat că jucătorul francez va semna cu Real Madrid la sfârșitul actualei stagiuni.

În presa internațională s-a tot zvonit în ultimii ani că francezul se va înțelege în cele din urmă cu gruparea ”blanco” și iată că momentul pare mai aproape ca niciodată.

⚪️???????? Real Madrid and Kylian Mbappé, all set to happen since February…

…and here we go, coming soon. ⏳???? pic.twitter.com/WbelHjIZL2