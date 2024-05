Bernd Storck a tras o singură concluzie după ce a bătut-o pe Rapid

Sepsi OSK s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Rapid, astfel că și-a asigurat cel puțin clasarea pe locul cinci la finalul play-off-ului, cu o etapă înainte de final, având un avans de patru puncte față de cei de la Rapid.

Bernd Storck, antrenorul celor de la Sepsi, a tras primele concluzii după meciul de la Sfântu Gheorghe și s-a arătat impresionat de prestația elevilor săi.

Covăsnenii se gândesc deja la următoarea partidă din campionat și ultima din acest sezon, cu Universitatea Craiova, din deplasare. Sepsi păstrează și șanse pentru o clasare pe locul patru, având un singur punct în spatele celor de la Farul, care au un meci în minus.

Bernd Storck: ”Trebuie să-mi felicit echipa”

„A fost un meci greu, am început foarte bine prima repriză. Trebuie să-mi felicit echipa, am jucat foarte bine, am vrut să câștigăm jocul din primul minut, am șutat de 11 ori la poartă.

Puteam să înscriem mai multe goluri, dar în a doua repriză am pierdut din ritm, era normal, a trebuit să facem multe schimbări. Sunt foarte fericit că am continuat, suntem pe locul cinci, ăsta era obiectivul, să ne păstrăm locul și s-o lăsăm pe Rapid în spatele nostru.

Sunt foarte fericit pentru echipa mea, au arătat caracter, în general nu prea vorbesc despre asta, dar au presat, au avut mentalitate de învingători. Am meritat cele trei puncte, avem șanse și pentru locul patru. Vom vedea ce e posibil săptămâna viitoare, trebuie să ne pregătim bine”, a spus Bernd Storck, la flash-interviu.

Rapid, ”blocată” pe locul șase în Superligă

Rapid a început play-off-ul la doar patru puncte distanță de liderul FCSB, dar în nouă meciuri nu a reușit să câștige și a ajuns pe locul șase, acolo unde va încheia acest sezon. Giuleștenii au 29 de puncte, au reușit să marcheze de 11 ori și au încasat 22 de goluri.

Singura echipă care nu a reușit s-o învingă pe Rapid în play-off este campioana FCSB, cu care a remizat, scor 2-2.

Rapid va încheia sezonul pe teren propriu, chiar împotriva celor de la FCSB.