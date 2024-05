Liderul mondial l-a învins, fără probleme, pe Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1, însă la finalul partidei a avut parte de un incident neplăcut.

În timp ce semna autografe pentru suporterii prezenți la meci, Novak Djokovic a fost lovit de o sticlă de apă aruncată din tribune, direct în cap.

Sârbul s-a prăbușit la pământ, apoi a fost escortat la vestiar de membrii forțelor de ordine.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.

He ends up on the floor.

Absolutely disgusting behavior from whoever did this.

The world is becoming a very sad place.

