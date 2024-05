OUT de la FC Barcelona! Starul care pleacă de la echipa lui Xavi în vară

Joao Felix (24 de ani), ajuns sub formă de împrumut la Barcelona de la Atletico Madrid, nu va continua din sezonul următor sub comanda lui Xavi.

Chiar dacă portughezul și-a manifestat intenția de a evolua și din sezonul următor la fosta campioană a Spaniei, se pare că cele două cluburi nu au ajuns la un acord, iar Felix se va întoarce la Atletico Madrid.

Doar că nu pentru mult timp. Diego Simeone nu are de gând să-l includă în planurile sale pentru noul sezon, astfel că este de așteptat ca Joao Felix să plece din nou, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Rămâne de văzut dacă Atletico Madrid va decide să-l împrumute din nou pe starul portughez sau va căuta varianta unui transfer definitiv, pentru a-și recupera o parte din suma investită pentru transferul său.

