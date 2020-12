Superlativele anului 2020. Cele mai importante 10 realizari ale sportului romanesc in acest an

Intr-un 2020 dominat de problemele medicale, cu amanarea si perturbarea competitiilor, cateva performante ale sportivilor romani nu trebuie trecute cu vederea.

1. Gimnastica a revenit in top

Delegatia Romaniei a incheiat concursurile de senioare si junioare de la Campionatul European feminin cu un bilant de 14 medalii, dintre care opt de aur. Larisa Iordache, revenita in activitate dupa o perioada de accidentari si recuperare medicala, a obtinut trei medalii individuale (aur la barna si sol, argint la sarituri), am obtinut argintul in concursul pe echipe (Larisa Iordache, Silviana Sfiringu, Antonia Duta, Ioana Stanciulescu, Daniela Trica), iar Silviana Sfiringu a terminat pe locul secund la barna. In intrecerile de junioare, Ana Barbosu a luat 5 medalii de aur individuale (individual-compus, sarituri, paralele, barna si sol), echipa a cucerit titlul european, Maria Ceplinschi a luat doua medalii de argint (individual-compus, sol), iar Andreea Preda a obtinut o medalie de bronz (barna). Desi a beneficiat de lipsa echipei Rusiei, suspendata din cauza unui scandal imens de dopaj, exista sperante mari pentru medalii la JO de la Tokyo, mai ales ca FRH pare sa-i fi gasit pe noii Bellu si Bitang, antrenorii dinamovisti Lacramioara si Cristian Moldovan. De asemenea, este de remarcat si titlul european la juniori din acest an, in proba de sarituri, obtinut de Gabriel Burtanete, in timp ce veteranul Marian Dragulescu a terminat pe locul 4 la sarituri in intrecerile seniorilor.

2. Simona Halep, semifinala de Australian Open

Intr-un an greu pentru sportul romanesc si pentru tenisul mondial, Simona Halep a fost foarte aproape de inca o performanta istorica. La editia din 2020 a Australian Open (ianuarie 2020), constanteanca a ajuns pana in semifinalele turneului de la Melbourne. Ea le-a eliminat pe parcurs pe Jennifer Brady 7-6, 6-1), Harriet Dart (6-2, 6-4), Iulia Putinteva (6-1, 6-4), Elise Mertens (6-4, 6-4) si Anett Kontaveit (6-1, 6-1), dar a fost invinsa in semifinale de Garbine Muguruza (6-7, 5-7), dupa un meci dramatic. Halep a ramas campioana la Wimbledon, dupa ce turneul din acest an a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Tot in 2020, ea a castigat turneele de la Roma, Dubai si Praga, oprindu-se in optimile de finala la Roland Garros.

3. Canotajul, un an cu multe medalii

Romania a terminat Campionatul European de la Poznan cu sase medalii, dintre care patru de aur. Au devenit campioni continentali Marius Cozmiuc si Ciprian Tudosa (dublu rame masculin), Simona Radis si Ancuta Bodnar (dublu vasle feminin), Adriana Ailincai si Iuliana Buhus (dublu rame feminin) si echipajul de 8+1 feminin (Viviana Bejinariu, Amalia Beres, Madalina Beres, Maria Tivodariu, Denisa Tilvescu, Georgiana Dedu, Maria Magdalena Rusu, Ioana Vranceanu - Daniela Druncea). Medalia de argint a fost cucerita de echipajul 8+1 masculin (Florin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Bejan, Dragos Aicoboae, Alexandru Chioseaua, Constantin Adam, Florin Arteni-Fintinariu, Ciprian Huc - Adrian Munteanu), medalia de bronz a fost adusa de Geanina Beleaga si Ionela Livia Cozmiuc (dublu vasle cat. usoara feminin). De asemenea, la Europeanul U23 de la Duisburg, echipajele tricolore au cucerit 10 medalii, dintre care cinci de aur. Canotajul ramane principala speranta a Romaniei pentru medalii la JO de la Tokyo.

4. Laura Coman si-a aparat titlul european

Laura Coman a reusit sa isi apere titlul european cucerit in 2019. La inceputul anului 2020, sportiva de la Dinamo a castigat medalia de aur in proba de pusca aer comprimat 10 metri la Campionatele Europene de tir sportiv, desfasurate de la Wroclaw (Polonia). Sportiva este calificata si la Olimpiada din Japonia in aceeasi proba.

5. Nationala de tineret s-a calificat la Euro 2021

Reprezentativa U21, antrenata in aceasta campanie de calificare de Mirel Radoi si Adrian Mutu, a terminat Grupa 8 pe locul secund, cu 20 puncte, in urma Danemarcei (26p), dar inaintea Ucrainei (16p), Finlandei (13), Irlandei de Nord (9) si Maltei (1p). La turneul final organizat in Ungaria si Slovenia, in perioada 24-31 martie 2021, Romania va juca in Grupa A, alaturi de Germania, Olanda si Ungaria. Este a doua calificare consecutiva la un turneu final de European, in 2019 ajungand pana in semifinalele competitiei. Tot in 2021, Romania U23, din care vor face parte multi componenti ai echipei de tineret, va participa, dupa o pauza de 57 de ani, la Jocurile Olimpice.

6. Ciclismul, prima medalie dupa o pauza de 80 de ani

In luna noiembrie, Daniel Crista a reusit sa castige prima medalie pentru ciclismul romanesc in 80 de ani, el cucerind bronzul in cursa pe puncte la Campionatele Europene de velodrom de la Plovdiv (Bulgaria). In aceasta proba, un pluton ia startul pe distanta a 160 de ture, la fiecare 10 ture avand loc un sprint in care se atribuie puncte, iar ultimul sprint valoreaza dublu. Reusita sportivului legitimat la CSA Steaua a fost cu atat mai meritorie cu cat la acest concurs a participat cu echipament imprumutat si a acuzat mai multe sicane din partea Federatiei Romane de Ciclism.

7. Judo, prima medalie la Europene din 2017

Fara medalii la Campionatele Europene la ultimele doua editii (2018, 2019), judokanii din Romania au revenit in medalii la competitia europeana din noiembrie 2020. Andreea Chitu a devenit vicecampioana europeana la categoria 52 kg, dupa ce a pierdut finala cu italianca Odette Giuffrida. Chitu, vicecampioana mondiala in 2014 si 2015, a invins-o in optimi pe Amber Ryheul (Belgia), in sferturi a trecut de Natalia Kuziutina (Rusia), vicecampioana mondiala din 2019, iar in semifinale a dispus de Ana Perez Box (Spania).

8. Luptele, sperante mari pentru Tokyo

In februarie, pana ca pandemia de coronavirus sa ia avant, delegatia Romaniei a cucerit patru medalii la Campionatele Europene de la Roma. Alin Alexuc-Ciurariu a devenit campion european (greco-romane, categoria 130 kg), in timp ce Albert Saritov a cucerit argintul (lupte libere, categoria 97 kg), iar medaliile de bronz le-au revenit Catalinei Axente (lupte libere, 72 kg) si lui Nikolai Ohlopkov (61 kg, stilul liber).

9. Ana Maria Branza a reusit o performanta uimitoare in 2020

In luna iulie, sportiva noastra a castigat pentru a patra oara in cariera Cupa Mondiala la spada, ea terminand prima in clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmata pe podium de brazilianca Nathalie Moellhausen (157.000 de puncte) si de chinezoaica Sun Yiwen (149.000). Ana Maria Branza a mai triumfat de trei ori in aceasta competitie, in 2007-2008, 2008-2009 si 2012-2013.

10. CFR Cluj, din nou in grupele Europa League

Echipa clujeana, campioana in ultimele trei editii de Liga 1, a reusit a doua calificare consecutiva in grupele Europa League. Daca sezonul trecut, Dan Petrescu&co. le-a eliminat in grupa pe Lazio si Rennes, apoi a pierdut greu in "16"-imile de finala in fata lui FC Sevilla, castigatoarea trofeului, in acest an, ardelenii au intrat in turul al treilea preliminar al Europa League, dupa ce fusesera eliminati de Dinamo Zagreb din drumul catre grupele Champions League. CFR Cluj le-a eliminat pe Djurgardens IF (Suedia / 1-0 / turul 3) si KuPS (Finlanda / 3-1 / play-off), apoi au terminat Grupa A pe locul al treilea, dupa AS Roma si Young Boys, dar inaintea lui TSKA Sofia, pierzand calificarea in faza urmatoare in ultimele 10 minute ale ultimei partide din grupa.

MENTIUNE - In noiembrie, Cosmin Olaroiu a cucerit titlul cu Jiangsu Suning in Chinese Super League, unul dintre cele mai bogate campionate din lume. O luna mai tarziu, antrenorul roman a jucat finala Cupei Chinei, dar nu a reusit sa faca eventul, dupa ce echipa sa a pierdut in fata celor de la Shandong Luneng, 0-2.