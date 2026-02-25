Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

În ultimele două etape din sezonul regulat al Superligii, FC Argeș va juca pe terenul lui Dinamo și va primi vizita Unirii Slobozia. Între cele două jocuri este programată confruntarea cu Gloria Bistrița din sferturile de finală ale Cupei României.

Miercuri după-amiază, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunțat că Bogdan Andone a fost suspendat două meciuri și a primit o amendă de 320 de lei.

La partida cu Farul Constanța, câștigată de FC Argeș cu 1-0, antrenorul Bogdan Andone a încasat cartonaș roșu și a fost trimis în tribună de Istvan Kovacs din cauza protestelor.

Cum a fost eliminat Bogdan Andon: "Mi-a zis că dacă mai deschid o dată gură îmi dă roşu."

După partida cu Farul Constanța, Bogdan Andone a explicat de ce a protestat la adresa lui Istvan Kovacs și cum a fost eliminat de cel mai bine cotat arbitru român.

"Strict şi concret, a fost o fază fix în faţa mea, Sierra a câştigat duelul cu Alibec, Alibec l-a tras de tricou. L-am avut de mai multe ori ca jucător pe Denis, asta e reacţia lui când pierde mingea, frustrarea lui. Instictual, trage adversarul de tricou.

I-am spus arbitrului că e fault de galben, a venit direct cu cartonaşul galben la mine, i-am spus că nu se poate să nu dai fault şi galben, a fost fix în faţa mea.

Mi-a zis că dacă mai deschid o dată gură îmi dă roşu. I-am zis atunci că o să deschid gura la conferinţa de presă. Asta a fost istoria.

M-am întors spre bancă şi nici nu ştiam dacă am luat roşu. Mi-au spus băieţii de pe bancă faptul că m-a eliminat. Nu ştiu dacă a fost al doilea galben sau direct roşu.

Nu e vorba de un fault la centrul terenului, ci despre discuţiile din ultima vreme vizavi de echipa noastră şi modul cum am fost arbitraţi şi de faptul că e sfârşit de sezon şi fiecare decizie este extrem de importantă", spunea Bogdan Andone.