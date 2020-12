Luptatoarea Simona Halep face confesiunea anului: "Am vreo 4 hernii! La 17 ani am avut primele probleme si mi-au spus ca sunt cea mai tanara pacienta cu hernie de disc"

Simona Halep a castigat numeroase batalii cu durerea pentru a putea deveni o figura legendara a tenisului feminin actual.

De Ziua Nationala, Simona Halep a fost protagonista documentarului "3 mm" difuzat de PRO TV, in cadrul caruia numarul 2 WTA a facut cunoscut care a fost cel mai greu moment din cariera sa. Mai mult decat atat, jucatoarea nascuta la Constanta nu a ezitat in a-si povesti relatia de lunga durata pe care o are, ca sportiv de performanta, cu diversele tipuri de dureri pe care le resimte.

"Cel mai greu moment din cariera mea a fost cand a trebuit sa abandonez un meci din cauza durerilor. Mai bine nu intru pe teren, decat sa intru si sa ma opresc. Se intampla sa intri cu durere de 2 in teren (n.r. pe o scara de la 1-10), iar dupa cateva game-uri sa ajungi la 8; nu mai poti sa controlezi si te opresti. E frustrant, e cumplit," s-a confesat Simona Halep in documentarul "3 mm" transmis de PRO TV de Ziua Nationala.

Simona Halep: "Cel mai greu moment din cariera mea a fost cand a trebuit sa abandonez un meci din cauza durerilor."



"Momentul in care trebuie sa revii la nivelul cel mai inalt e foarte greu. E un sport solicitant, rotatiile pe care noi le avem in tenis sunt foarte riscante pentru coloana, fiindca nu poti sa controlezi viteza cu care te rasucesti sau modul in care te intinzi dupa o minge. La 17 ani am avut prima problema la spate si mi-au spus ca sunt cea mai tanara pacienta cu hernie de disc. Am in jur de 4 hernii, nu sunt usor de gestionat, din 2008 am facut exercitii zi de zi, a trebuit sa imi recuperez foarte bine muschii de langa coloana vertebrala ca sa imi tina discurile in aceeasi linie. Cu bataturile am avut de tras cand eram copil, avem carne vie si trebuia sa joc meciuri," a mai afirmat campioana en-titre de la Wimbledon in documentarul sprijinit de BT.

"Tin minte cum a zis Nadal odata: 'E anormal sa nu ma doara ceva.' Permanent avem o durere, e foarte greu, pentru ca ti se duce in creier, parca te inteapa, simti un cutit in spate, in inima, in cap, simti o senzatie ciudata," a adaugat Simona Halep pe marginea acestui subiect sensibil.