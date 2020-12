Dat afara de Gigi Becali, angajat de Simona Halep! | Noul preparator fizic al numarului 2 WTA a fost in staff-ul Romaniei la Euro 2016

Simona Halep si-a angajat ca preparator fizic omul pe care Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB.

Simona Halep si-a angajat un nou preparator fizic, dupa despartirea de Teo Cercel. Marian Lupu, noul membru al echipei numarului 2 WTA este tocmai fostul preparator fizic al FCSB, demis de Gigi Becali in vara anului 2019, acesta fiind acuzat pentru numeroasele accidentari suferite de clubul ros-albastru in acea perioada.

Dat afara de la FCSB, Marian Lupu a continuat sa o antreneze pe Irina Begu, iar in urma cu aproximativ o luna a intrat in echipa Simonei Halep cu scopul de a pregati intens sezonul 2021. La varsta de 49 de ani, Lupu se lauda in CV cu urmatoarele reusite: absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, al Scolii Federale de Antrenori - specializarea preparator fizic, precum si al primului curs de preparatori fizici organizat de UEFA, in 2013, informeaza Gazeta Sporturilor.

"Cand ai atat de multi jucatori accidentati e clar ca e vina preparatorului, l-am dat afara. Il dau afara pe preparator pentru ca nu e normal sa avem 10 jucatori accidentati. MM si doctorul mi-au zis ca nu e in regula," a declarat Gigi Becali, motivand decizia de a-i rezilia contractul lui Marian Lupu, preparator despre care avusese o parere diferita in momentul angajarii sale: "Oamenii mei de la echipa, dar si cei din staff, mi-au zis ca Marian Lupu asta e mai bun si decat Neubert!", a spus Gigi Becali in 2017, conform GSP.

"Pregatirea fizica de mare nivel inseamna eliminarea uzurii. Diferenta dintre fotbal si tenis? Dupa un meci de fotbal te refaci mult mai greu fata de cum te refaci dupa unul de tenis. Plus ca la fotbal se intrebuinteaza mai ales picioarele, pe cand la tenis se folosesc foarte mult bratele," a declarat Marian Lupu.

De-a lungul timpului, Marian Lupu a lucrat sase ani si jumatate pentru FCSB, dar si 10 ani in cadrul echipei nationale de seniori a Romaniei, facand parte a staff-ului prezent la EURO 2008 si EURO 2016, ultimele doua turnee finale la care tara noastra a fost prezenta.