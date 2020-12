Australian Open 2021, amanat cu 2 saptamani, dar cu spectatori in tribune! Simona Halep va trebui sa stea CAPTIVA in camera de hotel timp de 14 zile pentru a putea participa  

Australian Open 2021: Simona Halep va face deplasarea la Melbourne abia la mijlocul lunii ianuarie.

Soarta primului turneu de mare slem al sezonului 2021 a primit un prim raspuns semnificativ favorabil. In urma negocierilor avute cu reprezentantii Guvernului Australian, directorul competitiei de la Australian Open, Craig Tiley a obtinut permisiunea de a organiza turneul in perioada 8-21 februarie, cu doua saptamani mai tarziu decat programarea initiala.

"A durat o vreme, dar vestea buna este ca pare ca vom putea sa tinem Australian Open incepand cu 8 februarie," a transmis acesta, potrivit News Corp, noteaza Gazeta Sporturilor.

Participantii AO 2021 se vor supune la 14 zile de carantina, 5 teste COVID-19 si 266 de ore petrecute in camera de hotel



In urma ultimelor decizii luate, jucatorii vor face deplasarea inspre Antipozi intre 15 si 17 ianuarie, iar din momentul sosirii se vor supune unei carantine de 14 zile pentru a diminua drastic posibilitatea de infectare. In acest mod, jucatorii vor avea o saptamana de antrenament inaintea startului Australian Open 2021, lucru care ar trebui sa favorizeze revenirea lor la o forma solida inaintea primei zile de concurs. Toate costurile de zbor, carantinare si cazare vor fi suportate de Federatia Australiana de Tenis, iar jucatorii se vor putea deplasa doar intre Parcul Melbourne si Centrul de Tenis Albert Reserve.

In perioada de 14 zile de carantina, Simona Halep si toti ceilalti jucatori participanti din ATP si WTA vor fi testati de cinci ori, in zilele 1, 3, 5, 10 si 14 si vor putea iesi timp de 5 ore din hotel pe zi, dintre care patru pe terenul de antrenament si in sala de forta, iar una pentru pauzele de masa.

"Vor fi conditii stricte, dar dupa carantina, jucatorii vor putea sa stea unde vor vrea, sa mearga unde vor vrea, sa joace meciuri de antrenament si apoi sa participe la AO in fata unui public consistent, intr-o atmosfera grozava," a promis Craig Tiley, increzator ca va putea permite accesul multor spectatori la Australian Open 2021.

Premiile totale financiare ale Australian Open 2021 vor ajunge la suma totala de $71,000,000.