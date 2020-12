"Mi-au spus ca nu voi reusi!" Reactia Larisei Iordache dupa ce a luat doua medalii de AUR si una de ARGINT in finala pe aparate! Ce spune despre revenirea sa

Larisa Iordache (24 ani) a avut un parcurs de senzatie la Campionatele Europene din Turcia!

Revenita dupa o pauza lunga de 3 ani, Larisa Iordache a devenit cea mai medaliata gimnasta din Romania din istoria Campionatelor Europene cu reusitele din Turcia. Tanara gimnasta a obtinut 3 medalii in finala pe aparate, doua de aur si una de argint si s-a clasat pe locul 2 alaturi de echipa Romaniei.

The 2020 European Champion on beam ... Larisa Iordache (ROU)! pic.twitter.com/OJEFAC1z8E — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 20, 2020

La finalul Campionatului, Larisa a avut un mesaj emotionant pe care l-a postat pe contul de Instagram.

"O poveste lunga spusa in cateva cuvinte...Pentru ca niciodata nu este prea tarziu sa iti urmezi visul si sa visezi la ceea ce iti doresti cu adevarat, doar trebuie sa ai un impuls pentru ca puterea din interiorul tau sa iasa la suprafata.

In momentele in care multi mi-au spus ca nu voi reusi si incepusem sa cred si eu asta dupa atata timp de pauza ... cu greu mai speram la o revenire, insa...Ai nevoie de niste oameni care sa creada in tine.

Am trecut printr-un amalgam de sentimente, ganduri bune sau mai putin bune, dureri si multe altele... dar cu toate astea familia mea a fost langa mine pentru a-mi aduce zambetul pe buze. Va iubesc!

Si nu in ultimul rand vreau sa le spun fetelor cu care am facut o echipa ca sunt mandra de ele chiar daca medalia de la finala pe echipe nu a fost culoarea la care noi am sperat. Important este sa credeti in voi, sa munciti mult si sa va mergeti mai departe cu multa incredere. Sa luptati mereu pana la capat si sa faceti cu drag acest sport, care nu este chiar usor, dar este foarte frumos. Va iubesc", a scris Larisa pe Instagram.