Inter Milano și Cristi Chivu (45 de ani) monitorizează atent situația lui Rodrygo (25) la Real Madrid. Al-Hilal, Arsenal, Chelsea și Tottenham Hotspur se află și ele pe lista cluburilor interesate de serviciile brazilianului.

Rodrygo, dorit de Cristi Chivu la Inter Milano

Ultimele informații referitoare la Rodrygo arată că aripa dreapta își dorește să continue pe Santiago Bernabeu, însă nu este dispus să accepte un alt rol decât cel de titular incontestabil în sezonul viitor, conform El Nacional, preluat de transferfeed.com.

Sursele citate susțin că Rodrygo va pleca de la Real Madrid dacă nu va fi numit antrenor principal, din vară, Jurgen Klopp. De asemenea, pentru tehnicianul neamț este esențial ca brazilianul să rămână pe Bernabeu pentru a se întoarce în antrenorat la Real Madrid.

Rodrygo, un fotbalist esențial în succesul celor de la Real Madrid

Rodrygo a fost transferat, în vara anului 2019, de Real Madrid de la Santos în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. A adunat de atunci 296 de meciuri oficiale, 71 de goluri și 57 de pase decisive. El a câștigat alături de madrileni 13 trofee majore, dintre care trei La Liga și două Champions League (2022 și 2024).

Contractul lui Rodrygo cu „Los Blancos” mai este valabil până pe 30.06.2028, iar cota sa de piață se ridică la suma de 60 de milioane de euro, deși în sezonul curent și-a pierdut statutul de titular la Real Madrid.