Cum a petrecut Simona Halep de Craciun! "Mi-am facut bradul de 2-3 saptamani deja! M-am obisnuit cu statul acasa"

Simona Halep a traversat un an greu in cariera din cauza pandemiei de COVID-19, dar acum se bucura de sarbatori.

Sportiva situata pe locul 2 in clasamentul WTA a avut mai mult timp la dispozitie sa stea cu cei dragi, lucru care nu ii displace.

"Ma simt foarte bine de sarbatori acasa. Am sentimentul de Craciun zi de zi, posibilitatea sa fiu acasa. Mi-am facut bradul de 2-3 saptamani deja, ca sa ma bucur si mai mult de el. Am putut sa stau acasa saptamani intregi, am prins ritmul sa stau acasa.

Am avut in fiecare an timp de Craciun, dar am prins doar doua-trei zile, iar apoi trebuia sa plec. Anul acesta trebuia sa plecam pe 15 decembrie, dar s-a decalat totul si acum ma bucur sa pot sta acasa atat de mult" a spus Simona Halep pentru DigiSport.

Halep a castigat doua titluri in 2020 si considera ca s-a adaptat bine conditiilor din acest an complicat pentru toata lumea. De asemenea, ea isi dorea sa castige titlul de la Roma, iar acum se simte implinita ca a reusit acest lucru.

"Ritmul vietii a fost schimbat total in 2020. Consider ca m-am adaptat foarte bine. Ce pot sa iau bun dupa aceasta pandemie: am stat mai mult acasa, alaturi de familie si prieteni. Al doilea lucru e ca am castigat doua titluri.

Unul dintre cele mai importante e titlul de la Roma, pe care mi-l doream foarte mult. Imi pusesem o presiune foarte mare pentru ca nu il castigasem inca. Odata ce l-am castigat, ma simt implinita ca am acel trofeu", a declarat Halep.

Tweet Tenis halep craciun Citeste si: