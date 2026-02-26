S-a retras la 16 ani, iar la 20 a scris istorie! Cine este Alysa Liu, patinatoarea care a cucerit publicul la JO de iarnă

”Alysa Liu uimește”, ”Performanță uluitoare” sau ”Fata de aur din Oakland” sunt descrierile folosite de americani în mass-media după ce patinatoarea a obținut medalia de aur după o reprezentație remarcabilă la programul liber de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Foto: Imago Images

Alysa Liu a ridicat arena în picioare după interpretarea ei și a fost și favorita juraților. Cu 150,20 de puncte obținute după programul liber, la care s-au adăugat cele din programul scurt, patinatoarea a obținut aurul olimpic cu un scor total de 226,79.

Ea a scris istorie pentru americani, fiind prima din Statele Unite care a reușit să obțină aurul olimpic la patinaj artistic în 24 de ani! Nu e însă prima dată când Alysa Liu își lasă amprenta în istorie.

Sportiva a fost prima din State care a aterizat trei ”triple Axel” într-o competiție. Alysa Liu este și cea mai tânără campioană națională din istoria Statelor Unite ale Americii la doar 13 ani.

După Beijing 2022, Alysa Liu s-a retras la doar 16 ani!

Alysa Liu a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing în februarie 2022, unde a terminat pe locul 6, iar în aprilie 2022 a anunțat că se retrage din patinaj, din cauza burnout-ului și a faptului că vrea să trăiască la fel ca o adolescentă normală. Fără presiune.

Americanca din Oakland semnala atunci că programul impus de antrenori și faptul că totul era controlat de alții au fost motivele care au împins-o către retragere.

După doi ani însă, patinatoarea a anunțat că a revenit pe gheață și a început să concureze din nou la evenimente naționale și internaționale. A debutat cu un loc 1 la CS Budapest Trophy în octombrie 2024.

Cât timp a fost retrasă, Alysa Liu s-a înscris la UCLA, Universitatea din California, Los Angeles, pentru a studia psihologie

Tot în acea perioadă, patinatoarea și-a obținut permisul de conducere

Alysa Liu are înclinații spre modă, iubește muzica și să se exprime artistic

Alysa Liu: ”Când eram pe gheață și auzeam aplauzele, m-am simțit conectată cu publicul”

Acum, Alysa Liu își pregătește singură numărul și își alege singură muzica și ținuta. Colaborează cu coregraful Massimo Scali, dar decizia finală asupra programelor artistice îi aparține în totalitate.

Controlul asupra propriului segment îi permite să se simtă mai prezentă și mai autentică pe gheață, lucru pe care l-a simțit din plin la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026.

Și așa a reușit să-i cucerească și pe toți! După aurul obținut, Alysa Liu a exprimat cât de fericită, calmă și cât de bine s-a simțit pe gheață în fața publicului care, la finalul reprezentației ei, a fost în picioare, aclamând-o frenetic.

”Când eram pe gheață și auzeam aplauzele, m-am simțit atât de conectată cu publicul. Îmi doresc să fiu din nou acolo. Felul în care m-am simțit pe gheață a fost unul de calm, de fericire și de încredere. M-am bucurat cu adevărat de tot. Experiența asta este pur și simplu extraordinară”, spus Liu.