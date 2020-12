BREAKING NEWS | Doua medalii de AUR si una de argint pentru Larisa Iordache in finala pe aparate! 13 medalii pentru Romania la Europene

Europeanul de gimnastica de la Mersin a ajuns in ziua marilor finale.

UPDATE 16:30: Larisa Iordache a cucerit medalia de aur si la sol! Romanca incheie ziua finalelor pe aparate cu doua medalii de aur si una de argint.

Cealalta romanca din finala la sol, Antonia Duta, a incheiat competitia pe locul 5.

Iata exercitiul la sol al Larisei Iordache:

The 2020 European Champion on floor ... Larisa Iordache (ROU)!#Mersin2020 pic.twitter.com/WHB6UkH5eT — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 20, 2020

Women's floor final at #Mersin2020: It's another European title for Larisa Iordache ???????? following an inquiry, while Gosku Uctas Sanli ???????? and Lihie Raz ???????? make history for their countries with their first ever European medals. pic.twitter.com/8STss6KpUk — Blythe Lawrence (@rockergymnastix) December 20, 2020

UPDATE 15:48: Dubla pentru Romania la Europeanul de la Mersin! Larisa Iordache si Silvia Sfiringu ocupa primele doua locuri ale podiumului in finala de la barna, cucerind medaliile de aur, respectiv argint.

Iata exercitiul la barna al Larisei Iordache:

With 14.000 Larisa Iordache takes the lead on beam

Follow it live on https://t.co/BGORwr3Vbo pic.twitter.com/veImQh3Yky — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 20, 2020

Balance beam final at #Mersin2020: It's another European title for Larisa Iordache ???????? on beam, seven years after her last one in 2013. #Gymnastics pic.twitter.com/YIj0DpnSC6 — Blythe Lawrence (@rockergymnastix) December 20, 2020

UPDATE 15:00: In proba de paralele, Larisa Iordache a terminat pe locul 4, aflandu-se la o diferenta foarte mica de punctaj de medalia de bronz.

Uneven Bars final at #Mersin2020: A second ????in an hour for Zsofia Kovacs ????????, well-deserved???? for teammate Zoja Szekely and a history-making ???? for Barbora Mokosova ????????, Slovakia's first medal at a European #Gymnastics Championships! ???? pic.twitter.com/LEVYH9h1M4 — Blythe Lawrence (@rockergymnastix) December 20, 2020

In aceasta dupa-amiaza se disputa lupta pentru medaliile probelor pe aparate. Romania are reprezentante in fiecare proba, Larisa Iordache fiind calificata in toate finalele zilei, alaturi de alte trei romance.

Prima finala pe aparate care si-a decis castigatoarele a fost cea la sarituri, unde Larisa Iordache a cucerit medalia de argint. Cealalta romanca din concurs, Ioana Stanciulescu, a fost pe locul 5.

Women's vault final at #Mersin2020: Zsofia Kovacs ???????? takes Hungary's fourth ever gold at a European Championships, in company with Boglarka Devai, Adrienn Varga and Henrietta Onodi. pic.twitter.com/fnOOL4IeCi — Blythe Lawrence (@rockergymnastix) December 20, 2020

Urmeaza finalele la paralele, barna, unde Romania este reprezentata si de Silvia Sfiringu, si sol, unde va intra in concurs si Antonia Duta.

Pana astazi, Romania a mai cucerit argintul pe echipe, iar junioarele au castigat 9 medalii, dintre care 6 de aur.