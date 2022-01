Se anunță spectacol total la pauza Super Bowl! S-au anunțat artiștii care vor cânta! Nume uriașe: Eminem sau Snoop Dogg, printre ei

Meciul de titlu din NFL este unul dintre cele mai vizionate evenimente sportive de pe planetă, astfel că de-a lungul timpului meciul s-a transformat într-un real show. Se investesc milioane de dolari în publicitate, brand-urile făcând licitație pentru a putea apărea în pauzele comerciale din timpul difuzării.

Un alt aspect așteptat este show-ul de la pauză, acolo unde de-a lungul timpului au fost aliniate nume grele din industrie. Unul dintre cele mai cunoscute show-uri recente a fost cel făcut de Shakira și Jennifer Lopez. În urmă cu un an, celebrul The Weeknd a fost desemnat cu distracția.

Super line-up pentru show-ul Super Bowl



De această dată, line-up-ul este unul de excepție, incluzând nume imense din muzică. Pepsi a lansat promo-ul în care anunță artiștii care vor interpreta la pauză.

În clipul realizat de-a dreptul spectaculos apar Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige și Kendrick Lamar, nume importante din industria muzicală.

Tom Brady, direct în istoria Super Bowl după victoria de anul trecut



Tampa Bay Buccaneers s-a impus in fata campioanei en-titre Kansas City Chiefs, 31-9, în meciul de anul trecut. Tampa Bay Buccaneers si-a adjudecat un nou trofeu "Vince Lombardi" dupa mai bine de 19 ani!

Tom Brady a fost din nou protagonistul meciului, in primul sau an la Buccaneers, si a demonstrat inca o data de ce este considerat cel mai bun quaterback din istorie. Cu 3 pase decisive in meciul cu Chiefs, Brady a castigat cel de-al saptelea titlu si este jucatorul care detine cele mai multe Super Bowl-uri.

Brady a intrat in istorie cu victoria obtinuta alaturi de Buccaneers, devenind primul quarterback din istorie care castiga Super Bowl in trei decenii diferite!

In finala de pe Raymond James Stadium, Tom Brady a fost numit MVP-ul meciului, fiind pentru a cincea oara cand primeste acest premiu.