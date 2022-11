Mai mulți fani au reacționat pe rețelele de socializare, spunând că Cisse, fost mijlocaș defensiv, seamănă izbitor cu celebrul rapper Snoop Dogg.

Cisse este selecționerul Senegalului de mai bine de șapte ani. A fost secund și ”interimar” la prima reprezentativă, iar din 5 martie 2015 a preluat naționala din postura de ”principal”.

”Aliou Cisse, antrenorul Senegalului, îmi amintește de Snoop Dogg. Îmi place de el. Sper să aibă un joc bun contra Olandei”, a scris un fan pe Twitter.

”Selecționerul Senegalului, Aliou Cisse, ar putea ficel mai 'cool' selecționer de la Cupa Mondială”, a scris un alt utilizator, care a pus o poză cu Snoop Dogg.

Senegal's manager Aliou Cissé might be the coolest manager at the World Cup#WorldCup2022 pic.twitter.com/se55Iy0vAt