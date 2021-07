Scandal la FRT în timpul Adunării Generale! Imagini incredibile petrecute în fața lui Ion Țiriac: „Oprește ședința!”

Situația a luat o turnură neașteptată la Adunarea Generală de la FRT.

Chiar în plină desfășurare a ședinței, care era transmisă în direct pe contul de Facebook al Federației Române de Tenis, a izbuncit un adevărat scandal. Marius Vecerdea, fost candidat la președenția FRT a declanșat scandalul.

Acesta a cerut microfonul și a luat cuvântul, acuzândul pe Ion Țiriac că a mințit și că nu a menționat în discursul său despre centrul regional de tenis de la Sibiu.

"Din postura de membru afiliat, şi nu asociat, am dreptul să iau cuvântul. Am o simplă calitate de pasionat al tenisului... şi e o mare ruşine, domnule Ţiriac, să nu menţionaţi centrul regional din Sibiu, o investiţie foarte mare. Lăsaţi-mă să vorbesc, pentru că am avut aici un personaj care a vorbit 24 de minute în calitate de demisionar (n.r. - Ion Ţiriac).

Lăsaţi-mă să răspund la minciunile pe care le-a debitat. Raportul de activitate nu cuprinde una dintre cele mai mari investiţii din tenis făcute din bani privaţi complet. Tenis Club Pamira este printre cluburile care plătesc cei mai mulţi bani la stat, bani care se duc, culmea, la majoritatea celor care votează aici. Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi... Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero... păi nu vă e ruşine?", a spus Vecerdea la microfon.

În momentul ieșirii, cineva a venit și i-a smuls microfonul din mână, ducându-l către masa unde se afla Țiriac. Vecerdea a încercat să recupereze microfonul și a început să se împingă cu persoana care i l-a smuls din mână, sub privirile agitate ale celor prezenți în sală.

Ion Țiriac s-a ridicat de pe scaun și a strigat: „Oprește ședința și dă-l afară!”.

Ulterior, Vecerdea a sunat la 112, acuzând că a fost agresat: „Vă rog să suspendaţi şedinţa până la clarificarea agresiunii la care am fost supus. Poliţia este aici, am sunat la 112. Nu votaţi pentru că votul este viciat până nu rezolv agresiunea la care am fost supus”.

Ion Țiriac a demisionat de la conducerea Federației

În cursul Adunării Generale a FRT, Ion Țiriac și-a anunțat și demisia din funcția de președinte al Federației Române de Tenis.

"Îmi dau demisia, Federaţia Română de Tenis trebuie să se reorganizeze complet din toate punctele de vedere. Trebuie să aibă un Consiliu Director ceva, nişte angajaţi plătiţi, chiar plătiţi bine, ca să poată face ceva. Asta pentru ca tenisul să nu dispară cum am dispărut la gimnastică", a declarat Ţiriac.

Ion Ţiriac a fost ales, la 19 iunie 2019, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, cu 32 de voturi obţinute la Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a forului naţional. La momentul respectiv, el a declarat că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care va avea ca obiective schimbarea statutului FRT şi clarificarea situaţiei fondurilor financiare de la MTS.