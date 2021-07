"Spune-mi tu un om care face 60,000 de dolari in 12 minute!" Ion Tiriac, enervat la culme cand a vazut tenismeni nemultumiti cu premiile financiare acordate in pandemie 

Ion Tiriac critica atitudinea tenismenilor nemultumiti cu premiile financiare pe care le primesc la turneele de tenis.

Ion Tiriac vede tenisul contemporan ca o rampa extraordinara de imbogatire pentru multi sportivi. Dezamagit de atitudinea unor jucatori din vremurile noastre, miliardarul roman le-a reprosat indirect ca practica sportul doar pentru a face bani, percepandu-l dintr-o perspectiva strict economica.

"Matale spune-mi un om care, in conditii normale, nu din acestea de austeritate joaca 50 de minute, iar in aceste 50 de minute mingea este, de fapt, in joc 12 minute. Am numarat eu in finala Roland Garros de fete. In primul tur la un Grand Slam o jucatoare ia $60,000 pentru 12 minute de lovit mingi de tenis si nu e destul.

Atunci va intreb: unde este cererea si oferta si unde, strangularea economica? Sport nu mai exista. Coubertin a murit de mult, era foarte frumos ce spunea - sa participi, nu sa castigi - dar aici e vorba numai si numai despre profesionism si economie; pe care eu le inteleg, am trecut pe acolo si ma mandresc cu Ilie Nastase si zic ca jucatorii de acum nu o sa aiba niciodata viata lui Nastase, cu toti banii pe care ii au.

Dar al doilea sport din Europa, in America de Sud, in Asia - tenisul, dupa fotbal - este, intr-adevar, cel mai banos din lume," a declarat Ion Tiriac in emisiunea "Asii tenisului," difuzata de Digi Sport.

Elina Svitolina, demotivata sa joace tenis in urma scaderii premiilor financiare



In luna martie a acestui an, Elina Svitolina recunostea ca simte o scadere motivationala cauzata de reducerea premiilor financiare, decizie luata de majoritatea turneelor pe fondul crizei economice aduse de pandemie.

"In primul rand, nu m-am apucat de tenis pentru ca voiam sa castig multi bani. Am inceput sa joc tenis pentru ca iubeam sportul si imi place sa concurez. Imi place sa castig. Al doilea motiv, aparut ulterior, au fost premiile financiare mari. A trebuit sa imi ajustez viata mea de zi cu zi, sa imi adaptez echipa; sa fiu putin mai desteapta si cred ca toata lumea trebuie sa se adapteze acum, pentru ca exista o schimbare dramatica in premiile financiare.

Cred ca nu e usor pentru unii jucatori sa ne ajustam, inclusiv pentru mine, pentru ca am fost putin rasfatati cu premiile de dinainte. Acum cu siguranta te gandesti ca stii ca vei avea mai putina motivatie la turnee, pentru ca premiile sunt mult mai mici. Sper ca, usor-usor, situatia sa se imbunatateasca si sa revenim la premiile de altadata," spunea Elina Svitolina in primavara lui 2021, dupa cum nota jurnalista Reem Abulleil, spunand despre premiile acordate la Dubai ca au scazut cu 68% de la o editie la alta.