S-a îmbogățit după doar două meciuri! A pariat 20 de dolari pe scorul exact și a câștigat peste jumătate de milion de dolari

A dat lovitura vieții pariind pe semifinalele play-off-ului din NFL! Un parior a ghicit exact scorurile celor două meciuri și s-a îmbogățit cu peste jumătate de milion de dolari.

Pariorul a avut un instinct incredibil, dar și un noroc pe măsură. Acesta a mizat că Cincinnati Bengals, echipă care nu a mai jucat un meci important din 1989, se va califica mai departe, eliminând-o pe favorită, Kansas City Chiefs.

Bengals era condusă cu 21-3 de Chiefs, iar șansele la finală erau minime, însă au revenit în prelungiri, iar scorul s-a încheiat 27-24.

We don't need anyone to believe in us, we believe in ourselves.

We have the best fans behind us. Let's go win a Super Bowl! ???? pic.twitter.com/5mZXERAdSX