"Nu mulți tineri din Wyoming ajung să trăiască visul de a juca în NFL"

Jucătorul de fotbal american Logan Wilson a anunțat în mod surprinzător că se retrage din activitate, la doar 29 de ani, printr-un mesaj postat pe Instagram. "După multă cugetare și rugăciune, am decis să mă retrag oficial din NFL. De la un puști din Wyoming până la a-mi auzi numele strigat în runda a treia a Draftului din 2020, fiind ales de Cincinnati Belgals... fotbalul mi-a dat mai mult decât îmi puteam imagina. Momentele frumoase de pe teren și frăția din vestiar vor rămane mereu cu mine.

Când mă uit la cariera mea, sunt recunoscător, nu mulți tineri din Wyoming ajung să trăiască visul de a juca în NFL. Acum sunt nerăbdător pentru ce se așterne înaintea mea - mai mult timp petrecut cu familia, noi provocări în materie de fitness și un nou capitol al vieții", a postat acest pe rețeaua de socializare.

A jucat finala NFL din 2021

Logan Wilson (29 de ani) este născut în Casper (Wyoming) și a jucat pentru Natrona County High School (Casper, Wyoming), Wyoming Cowboys (NCAA / University of Wyoming, Laramie), Cincinnati Bengals (runda 3 a NLF Draft 2020 / 2020-2025) și Dallas Cowboys (2025).

În palmares are Super Bowl (Super Bowl LVI / 2021 / 9-31 cu Tampa Bay Buccaneers), MW Freshman of the Year (2016), plus includerea în First-team All-MW (2019) și Second-team All-MW (2017). A acoperit poziția de linebacker și a înregistrat 565 tackles, 5.5 sacks, 7 forced fumbles, 26 pass deflections și 11 interceptions.

