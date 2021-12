Șumi ”influencerul”! Câți urmăritori a strâns antrenorul într-o singură zi pe Twitter

Într-o zi, tehnicianul a strâns peste 1.100 de urmăritori pe contul său de Twitter, fani ai fotbalului din Turcia și România.

Chiar dacă a avut de pregătit meciul cu Kayserispor din campionat, Șumudică a găsit timp pentru a se ocupa și de contul său personal de Twitter. A postat mesaje pentru fani, poze din vestiar și fotografii alături de fanii lui Yeni Malatyaspor.

"Salutare tuturor! Bine ați venit pe contul meu de Twitter. Vreau să profit de acastă șansă pentru a avea o relație mai strânsă cu fanii fotbalului din jurul lumii. Alături de jucătorii și staff-ul meu, luptăm pentru un rezultat bun contra lui Kayseri. Mulțumesc pentru susținerea voastră! Sper să vă facem fericiți mâine. Toate cele bune!", a spus Șumudică.

A message to all Malatyaspor fans out there. I want all supporters to see this. Thanks for all the messages and for the nice words. This is my promise to all of you. ???????? pic.twitter.com/tIhV5IPYFY