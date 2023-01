Cu doar 6 minute rămase din primul sfert al meciului, Damar Hamlin (24 ani) a avut un duel cu Tee Higgins, wide reciever-ul lui Bengals. Apărătorul lui Buffalo s-a ridicat inițial după tackle, însă s-a prăbușit imediat pe teren.

Medicii au intervenit imediat și l-au resuscitat la fața locului, într-un episod similar cu cel petrecut cu Christian Eriksen la EURO 2020. Jucătorii s-au strâns în jurul lui Hamlin, care a fost readus la viață pe teren înainte de a fi urcat în ambulanță și transportat la University of Cincinnati Medical Center.

Familia lui Hamlin și-a arătat recunoștința pentru mesajele de sprjin primite, dar și față de medicii care l-au resuscitat, prin intermediul unui comunicat, informează nfl.com.

Pe contul oficial al lui Buffalo Bills a apărut un comunicat în care se anunță că starea jucătorului nu este deloc bună.

„Damar Hamlin și-a petrecut noaptea la Terapie Intensivă și rămâne acolo și astăzi, în stare critică, la University of Cincinnati Medical Center. Suntem recunoscători pentru sprijinul necondiționat primit până acum”, se arată în comunicat.

