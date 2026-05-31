Sorana Cîrstea (18 WTA, 36 de ani) s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, după ce a învins-o în două seturi pe chinezoaica Xiyu Wang (148 WTA, 25 de ani).

Duminică, pe "Suzanne-Lenglen", într-o partidă la care a asistat și Ion Țiriac, Sorana Cîrstea s-a impus în două seturi contra lui Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4). Românca a avut emoții serioase în setul secund, după ce a ratat de două ori șansa de a încheia meciul pe propriul serviciu, însă și-a ridicat semnificativ nivelul în tiebreak.

Sorana Cîrstea, unică în tenis: cea mai mare distanță între primele două sferturi la un Grand Slam

Sorana Cîrstea a reușit astfel să egaleze cea mai bună performanță din carieră, calificarea în sferturile Roland Garros. Precedenta astfel de realizare data din 2009, când românca avea doar 19 ani.

După calificarea de duminică, Sorana a devenit jucătoarea din Era Open cu cea mai mare distanță între primele două calificări în sferturile unui turneu de mare șlem, nu mai puțin de 17 ani, notează OptaAce.

De asemenea, la 36 de ani și 47 de zile, vârstă la startul turneului, Sorana a devenit a treia cea mai vârstnică sfertfinalistă la Roland Garros în Era Open. În acastă ierarhie, românca este devansată doar de Helga Niessen Masthoff (36 de ani și 199 de zile, în 1978) și Billie Jean King (36 de ani și 186 de zile, în 1980).

La acest capitol, Sorana Cîrstea o devansează inclusiv pe Serena Williams, care în 2016 ajungea în această fază la vârsta de aproape 35 de ani.

"NU TE RETRAGE!", au scris statisticienii de la OptaAce - un mesaj adresat Soranei Cîrstea, care a anunțat în mai multe rânduri că actualul sezon va fi ultimul din cariera sa.

Sorana Cîrstea, duel cu Mirra Andreeva sau Jil Teichmann în sferturile de la Roland Garros

În sferturile de finală de la actuala ediție, Sorana Cîrstea va înfrunta câștigătoarea din duelul Mirra Andreeva (8 WTA, 19 ani) - Jil Teichmann (170 WTA, 28 de ani). Partida dintre rusoaică și elvețiancă este programat în această după-amiază, tot pe arena "Suzanne-Lengle".

Sorana Cîrstea a înfruntat-o o singură dată pe Mirra Andreeva, în urmă cu mai puțin de două luni, în sferturile de finală de la Linz. Rusoaica s-a impus atunci în trei seturi, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Semifinalistă la ediția din 2024 a Roland Garros, Mirra Andreeva are deja în palmares, la 19 ani, 5 titluri WTA câștigate, inclusiv două de 1.000 de puncte, la Indian Wells și Dubai, în 2025.

În schimb, Sorana Cîrstea are mult mai multe confruntări cu Jil Teichamnn, nu mai puțin de 8 până în prezent, victoriile find împărțite în mod egal.

Ultimul duel direct dintre Sorana Cîrstea și sportiva din Elveția datează din august 2025, în optimile de la Cleveland. Românca se impunea atunci lejer, în două seturi, 6-1, 6-1.

VIDEO Ilie Năstase, după calificarea Soranei Cîrstea în sferturile Roland Garros: "Să nu se retragă! Stai acolo cât mai poți"

