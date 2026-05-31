OFICIAL U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește”

U Cluj s-a despărțit de trei jucători: ”Clubul nostru le mulțumește” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj a încheiat sezonul pe locul doi, dar a început deja primele mutări pe piața transferurilor.

TAGS:
U ClujJasper van der WerffAlin ToscaAndrei Artean
Din articol

După ce au anunțat transferurile lui Neofytos Michail și Florent Poulolo, cei de la U Cluj au anunțat despărțirea de trei jucători. În această perioadă, Cristiano Bergodi și conducerea clubului lucrează la întărirea lotului pentru sezonul următor, în care vor evolua în preliminariile Europa League.

Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) sunt cei care s-au despărțit, în cursul zilei de duminică, de U Cluj, după ce au ajuns la finalul contractelor.

Universitatea Cluj a anunțat despărțirea de trei jucători

Cel mai probabil, ambițiile vor fi din ce în ce mai mari pentru U Cluj în următorul sezon, ținând cont că ”studenții” s-au luptat la titlu și au ajuns până în finala Cupei României. Ambele trofee au fost pierdute în fața celor de la Universitatea Craiova.

„Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) își încheie înțelegerile cu „studenții” la finalul lunii mai și nu vor mai continua alături de ”U”.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le urează succes în continuare!”, a transmis U Cluj.

U Cluj l-a transferat definitiv pe Andrei Coubiș

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că Universitatea Cluj a activat deja opțiunea pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiș. ”Șepcile Roșii” s-au convins de fundașul central împrumutat pentru acest sezon de la Sampdoria și vor se se bazeze pe Coubiș și în următorul sezon.

Pentru a-l transfera definitiv pe Coubiș, U Cluj trebuie să plătească 150.000 de euro pentru a-l transfera definitiv pe fotbalistul împrumutat de la Sampdoria.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
ULTIMELE STIRI
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
Farul - Chindia, de la 20:30. Duel decisiv pentru menținerea / promovarea în Superliga
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”



Recomandarile redactiei
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Stai acolo!” Ilie Năstase știe când trebuie să se retragă Sorana Cîrstea, sfertfinalista de la Roland Garros
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
„Aveți emoții?” Ciprian Marica, temător înainte de barajul Farul - Chindia Târgoviște: „Nici nu vreau să mă gândesc”
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, printre favorite! Roland Garros va avea o nouă campioană, după eliminarea Igăi Swiatek
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Sorana Cîrstea, performanță UNICĂ în tenis după revenirea în sferturile Roland Garros: "Nu te retrage!"
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Nadia Comăneci, primită în urale la Onești: „Zeița de la Montreal” s-a întors acasă
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Ce transfer pentru U Cluj! Un campion cu Red Bull Salzburg a semnat cu ardelenii
Ce transfer pentru U Cluj! Un campion cu Red Bull Salzburg a semnat cu ardelenii
Îi nenorocim pe șeici! Internaționalii români din Arabia Saudită sunt cu toții la retrogradare, cu o singură excepție
Îi nenorocim pe șeici! Internaționalii români din Arabia Saudită sunt cu toții la retrogradare, cu o singură excepție
Cristiano Ronaldo a făcut show cu echipa lui Alin Toșca
Cristiano Ronaldo a făcut show cu echipa lui Alin Toșca
Mihai Lixandru e OUT! Mircea Lucescu a anunțat cine îl va înlocui pe jucătorul lui FCSB
Mihai Lixandru e OUT! Mircea Lucescu a anunțat cine îl va înlocui pe jucătorul lui FCSB
CITESTE SI
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

stirileprotv Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!