După ce au anunțat transferurile lui Neofytos Michail și Florent Poulolo, cei de la U Cluj au anunțat despărțirea de trei jucători. În această perioadă, Cristiano Bergodi și conducerea clubului lucrează la întărirea lotului pentru sezonul următor, în care vor evolua în preliminariile Europa League.

Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) sunt cei care s-au despărțit, în cursul zilei de duminică, de U Cluj, după ce au ajuns la finalul contractelor.

Universitatea Cluj a anunțat despărțirea de trei jucători

Cel mai probabil, ambițiile vor fi din ce în ce mai mari pentru U Cluj în următorul sezon, ținând cont că ”studenții” s-au luptat la titlu și au ajuns până în finala Cupei României. Ambele trofee au fost pierdute în fața celor de la Universitatea Craiova.

„Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) își încheie înțelegerile cu „studenții” la finalul lunii mai și nu vor mai continua alături de ”U”.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le urează succes în continuare!”, a transmis U Cluj.