Atacantul francez Andre-Pierre Gignac, legenda clubului mexican Tigres Monterrey, a jucat şi a pierdut ultimul meci al carierei sale, sâmbătă, la vârsta de 40 de ani, în finala Cupei Campionilor CONCACAF, informează AFP.

Ultimul meci, o finală pierdută la lovituri de departajare

Tigres a pierdut la penalty-uri (1-1, 5-6 la penalty-uri) împotriva lui Toluca, un alt club mexican. Fostul internaţional francez, care a intrat în minutul 77, nu a marcat în ultima sa apariţie în tricoul echipei.

Atacantul a încheiat o carieră de excepţie, în care a jucat pentru Lorient, Toulouse şi Olympique Marseille, înainte de a ajunge la Monterrey în 2015, la vârsta de 29 de ani.

Idol în Mexic: 219 goluri în 444 de partide

În unsprezece sezoane, el a devenit un idol în Mexic, marcând 219 goluri în 444 de meciuri şi acumulând numeroase trofee într-un deceniu, printre care cinci campionate naţionale şi un titlu în Liga Campionilor Concacaf în 2020.

Sâmbătă, la finală, el a urmărit iniţial meciul de pe bancă, intrând pe teren în minutul 77, informează Agerpres. "El Gordo" ("Cel Gras", porecla sa în Mexic) se retrage din fotbal după o finală pierdută.