A decedat la 40 de ani și cu câteva sezoane în urmă stabilea recorduri! "Suntem complet distruși"

Jacoby Jones a fost găsit decedat în locuința sa din zona Houston sâmbătă noapte, conform Yahoo Sport.

Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită. Familia Jones a confirmat decesul într-o declarație pentru NFL Players Association, menționând că Jones a murit liniștit în locuința sa din New Orleans, Louisiana, orașul său natal.

Jones a avut o carieră remarcabilă în NFL, unde a jucat nouă sezoane, dintre care primele cinci la Houston Texans înainte de a se alătura Ravens în 2012.

În primul său an la Baltimore, a avut o performanță notabilă, când avea să fie numit în echipa "First Team All-Pro" și invitat la Pro Bowl, unde a contribuit esențial la câștigarea Super Bowl-ului XLVII de către Ravens.

Unul dintre momentele sale cele mai memorabile a fost "Miracolul de la Mile High," un touchdown de 64 de metri în ultimul minut al meciului divizional AFC împotriva Denver Broncos, care a trimis jocul în prelungiri.

Jones a marcat apoi două touchdown-uri în Super Bowl, inclusiv un retur de 99 de metri, care i-a ajutat pe Ravens să învingă San Francisco 49ers cu scorul de 34-31.

Ravens și-au exprimat regretul pentru pierderea lui Jones, afirmând că acesta avea o abilitate unică de a se conecta cu toată lumea și că spiritul său vibrant lumina orice încăpere.

De asemenea, Texans au transmis condoleanțe familiei sale. Foști colegi de echipă precum JJ Watt, Ray Lewis, Anquan Boldin, Torrey Smith și Matt Leinart au adus omagii pe rețelele de socializare.

În ultima perioadă, Jones a fost numit antrenor principal al echipei Beaumont Renegades, o echipă de fotbal indoor, în aprilie. Proprietarul echipei, Sam Gordon, a descris pe Jones ca fiind "cea mai umilă și amabilă persoană."

"Suntem complet distruși la auzirea veștii că Jacoby Jones a trecut în neființă", au scris Baltimore Ravens, pe Twitter.

"Fratele meu, ne vei lipsi enorm! Dar totuși, moartea nu poate lua toate amintirile și munca pe care ai depus-o pe teren. Mereu ai oferit tot ce ai avut și ai fost un pilon al comunitații. Te iubesc, JJ!", a scris Ray Lewis.

