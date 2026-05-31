Brazilianul Neymar se recuperează bine după o accidentare la gambă şi ar putea fi chiar disponibil pentru primul meci de la Cupa Mondială de luna viitoare, a declarat antrenorul Carlo Ancelotti, relatează Reuters, citată de news.ro.

Neymar are șanse să fie disponibil la startul CM 2026

Neymar a fost rechemat în lot luna aceasta, deşi nu figura în planurile lui Ancelotti în timpul anului în care italianul a condus Brazilia.

Atacantul lui Santos, care este golgheterul Braziliei cu 79 de goluri în 128 de apariţii internaţionale, nu a fost inclus la meciurile amicale împotriva reprezentativelor din Panama şi Egipt de către Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) din cauza accidentării la gambă.

„Înainte de anunţul lotului, am primit un raport de la Santos în care se spunea că jucătorul avea o problemă minoră, o umflătură. L-am lăsat la Santos să se ocupe clubul de această situaţie până pe 27 mai”, a declarat Ancelotti reporterilor sâmbătă înaintea întâlnirii Braziliei cu Panama.

Motivul convocării lui Neymar, expus de Ancelotti

„Neymar a fost chemat pentru că, din punctul de vedere al staffului tehnic, trebuia să fie chemat. După 27 mai, CBF a preluat situaţia lui Neymar şi asta am făcut. Ne ocupăm de recuperarea lui Neymar. Credem că se va recupera cât mai repede posibil.

Lucrează bine şi este într-o dispoziţie bună... Credem că poate fi pregătit pentru primul meci al Cupei Mondiale. Dacă nu este pregătit pentru primul meci, va fi pregătit pentru al doilea. Aşa că nu avem absolut nicio intenţie să înlocuim pe cineva", a declarat Ancelotti.

Brazilia, care îşi doreşte să câştige un al şaselea titlu la Cupa Mondială, deținătoare deja a recordului de cinci ediții adjudecate, va înfrunta Marocul, Haiti şi Scoţia în Grupa C a turneului care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în America de Nord.