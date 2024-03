Patronul unui celebru club de fotbal, obligat de tribunal să facă test de paternitate!

Judecătoarea Sandra Jackson de la Dallas County a decis ca miliardarul Jerry Jones să efectueze un test de paternitate, pentru a se decide dacă este tatăl reclamantei Alexandra Davis.

Ar putea fi tatăl unei femei de 27 de ani, rezultată dintr-o relație extraconjugală

Tânăra de 27 de ani l-a dat în judecată pe patronul echipei de fotbal american Dallas Cowboys, în 2022, după ce acesta nu a vrut să o recunoască ca fiică. Ea a reclamat că a fost concepută în timpul unei relații dintre Jones și mama sa, Cynthia Davis, care era căsătorită la mijlocul anilor '90. Afaceristul ar fi ajuns la o înțelegere în afara instanțelor, în 1998, în care ar fi fost de acord să o ajute financiar pe fosta sa iubită și pe fiica lor, atâta timp cât el nu este identificat public ca tatăl ei.

Alexandra Davis l-a dat în judecată pe miliardar, considerând că înțelegerea se aplică părinților săi biologici, nu și ei. Avocatul său, Kris Hayes, crede că obligativitatea efectuării testului de paternitate este o "victorie uriașă". Afaceristul este căsătorit cu Eugenia din 1963 și are trei copii, Stephen (COO al Dallas Cowboys), Charlotte (executive vicepresident) și Jerry Jr. (chief sales and marketing officer).

A câștigat de trei ori Super Bowl-ul

Jerral Wayne Jones Sr. (81 de ani) s-a născut în Los Angeles (California), dar a crescut în North Little Rock (Arkansas). Tatăl său a fost președinte al companiei Modern Security Life Insurance Co., iar el a jucat cu succes fotbal american în perioada colegiului și făcut averea împrumutând un milion de dolari de la sindicatul condus de Jimmy Hoffa și înființând companiile Jones Oil and Land Lease și Legends Hospitality.

A cumpărat clubul San Diego Chargers (1966), iar în 1989 i-a plătit 140 de milioane de dolari lui Bum Bright pentru Dallas Cowboys (NFL). Sub conducerea sa, texanii au câștigat de trei ori Super Bowl-ul (1992, 1993, 1995), s-au calificat de 18 ori în play-off, au câștigat de 13 ori Divizia NFC East și au inaugurat AT&T Stadium (2009 / 105.000 locuri / 1.3 miliarde de dolari). Valoarea clubul din Texas este acum de peste 5.5 miliarde de dolari, iar averea totală a lui Jerry Jones ar fi de aproximativ 13.5 miliarde de dolari.

