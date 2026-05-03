România dă ora exactă, la Europenele de Fitness și Culturism! Sport.ro a arătat aici cum în prima zi de competiție, sportivii noștri au avut un total incredibil de 14 clasări pe podium!

Iar astăzi, în a doua zi de concurs, româncele au fost la putere. Iată rezultatele înregistrate până la această oră, la Santa Susanna (Spania):

*Iulia Bălașa – locul 1 absolut la Junior Women’s Bodyfitness - După aurul pe categorie, Iulia câștigă și titlul overall. Pe scurt: cea mai bună dintre cele mai bune!

*Cîrstea Alisa – locul 2 la Junior Women’s Bikini, 21–23 de ani, până la 166 cm

*Demeny Izabella – locul 1 și Stanca Mădălina – locul 3 la Junior Women’s Bikini 21–23 de ani, până la 160 cm

*Doroș Daria – locul 1 la Junior Women’s Bikini 15–20 de ani, peste 166 cm