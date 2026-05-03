GALERIE FOTO Româncele, fermecătoare la Europenele de Fitness și Culturism: fetele au luat un sac de medalii!

Româncele, fermecătoare la Europenele de Fitness și Culturism: fetele au luat un sac de medalii! Sporturi
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Santa Susanna (Spania), delegația tricoloră continuă să fie la înălțime.

TAGS:
FitnessculturismGabriel TonceanSanta Susanna

România dă ora exactă, la Europenele de Fitness și Culturism! Sport.ro a arătat aici cum în prima zi de competiție, sportivii noștri au avut un total incredibil de 14 clasări pe podium!

Iar astăzi, în a doua zi de concurs, româncele au fost la putere. Iată rezultatele înregistrate până la această oră, la Santa Susanna (Spania):

*Iulia Bălașa – locul 1 absolut la Junior Women’s Bodyfitness - După aurul pe categorie, Iulia câștigă și titlul overall. Pe scurt: cea mai bună dintre cele mai bune!

*Cîrstea Alisa – locul 2 la Junior Women’s Bikini, 21–23 de ani, până la 166 cm

*Demeny Izabella – locul 1 și Stanca Mădălina – locul 3 la Junior Women’s Bikini 21–23 de ani, până la 160 cm

*Doroș Daria – locul 1 la Junior Women’s Bikini 15–20 de ani, peste 166 cm

Româncele, fermecătoare la Europenele de Fitness și Culturism de la Santa Susanna

  • Fitness culturism2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Președintele Federației Române de Fitness și Culturism, Gabriel Toncean (foto, sus), prezent la Santa Susanna, s-a arătat încântat de cum decurge Europeanul pentru delegația noastră.

Rezultatele de până acum confirmă muncă, disciplină și un nivel excepțional pe scenă pentru sportivii noștri. Hai echipă! Hai România!“, a transmis șeful FRCF.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Președintele FR de Culturism și Fitness avertizează: „Este cel mai mare flagel al României moderne”. Ce trebuie să facă părinții pentru a-și proteja copiii
Președintele FR de Culturism și Fitness: "E o rușine ca o capitală europeană să nu aibă o sală polivalentă nouă"
Președintele FR de Culturism și Fitness: "E o rușine ca o capitală europeană să nu aibă o sală polivalentă nouă"
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
ULTIMELE STIRI
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! Oaspeții deschid scorul
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! Oaspeții deschid scorul
Manchester United - Liverpool se joacă ACUM pe VOYO: două goluri în mai puțin de 15 minute!
Manchester United - Liverpool se joacă ACUM pe VOYO: două goluri în mai puțin de 15 minute!
CSM București râde, scor NEVEROSIMIL în SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
CSM București râde, scor NEVEROSIMIL în SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Chivu râde! În ce situație a ajuns AC Milan, după ce a fost scoasă din lupta la titlu
Chivu râde! În ce situație a ajuns AC Milan, după ce a fost scoasă din lupta la titlu
Sir Alex Ferguson, transportat la spital, după ce i s-a făcut rău înainte de Manchester United - Liverpool
Sir Alex Ferguson, transportat la spital, după ce i s-a făcut rău înainte de Manchester United - Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
Chivu râde! În ce situație a ajuns AC Milan, după ce a fost scoasă din lupta la titlu
Chivu râde! În ce situație a ajuns AC Milan, după ce a fost scoasă din lupta la titlu
Manchester United - Liverpool se joacă ACUM pe VOYO: două goluri în mai puțin de 15 minute!
Manchester United - Liverpool se joacă ACUM pe VOYO: două goluri în mai puțin de 15 minute!
Primele 11 echipe deja calificate în grupa unică din Champions League!
Primele 11 echipe deja calificate în grupa unică din Champions League!
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! Oaspeții deschid scorul
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! Oaspeții deschid scorul
CSM București râde, scor NEVEROSIMIL în SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
CSM București râde, scor NEVEROSIMIL în SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița, ACUM pe Pro Arena și VOYO!
Alte subiecte de interes
România, campioană europeană la culturism și fitness. Safier Koorndijk-Iancu a cucerit 7 medalii de aur!
România, campioană europeană la culturism și fitness. Safier Koorndijk-Iancu a cucerit 7 medalii de aur!
Sonia Isaza e ”Regina fitness-ului” din Columbia. Apariție electrizantă a iubitei fotbalistului Arturo Vidal
Sonia Isaza e ”Regina fitness-ului” din Columbia. Apariție electrizantă a iubitei fotbalistului Arturo Vidal
Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi
Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi
Revolta unui șef de federație după Turcia – România: „Treziți-vă! Spuneți adevărul“
Revolta unui șef de federație după Turcia – România: „Treziți-vă! Spuneți adevărul“
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!