Printre poveștile care au prins lumină la Milano-Cortina s-a numărat și cea a Juliei Sauter, patinatoarea care a purtat România pe gheață cu eleganță și curaj. A reușit să impresioneze, dar și să scrie o pagină de istorie pentru patinajul artistic românesc. Renegată de nemți, Julia Sauter a concurat pentru România Născută în Germania, dar ajunsă să reprezinte România, Julia a reușit la Milano-Cortina cea mai bună performanță olimpică feminină din istoria patinajului românesc. S-a clasat pe locul 17 cu cel mai bun punctaj al carierei și a demonstrat că un drum greu, dus cu sacrificii, poate ajunge până pe cea mai mare scenă a sportului. Când punctajul ei a apărut pe tabelă, Julia Sauter a țipat de bucurie, într-un moment în care toată presiunea adunată până atunci s-a transformat în emoție pură. Julia Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997, la Weingarten, în Germania. A crescut la Ravensburg și a început patinajul de mică, după ce mama ei i-a cerut să aleagă între balet și gheață. De aici și felul ei aparte de a patina, cu o delicatețe care amintește de o balerină.

Foto: Imago Images Inițial, Sauter a concurat pentru Germania, însă sistemul german de elită nu i-a mai oferit șansa de a continua la cel mai înalt nivel. Întâlnirea cu Marius Negrea, fostul antrenor al Roxanei Luca, actuala ei antrenoare, i-a schimbat cariera. El a văzut în ea potențialul pe care alții îl ignoraseră și i-a deschis drumul spre România. Numai că drumul spre marea performanță nu a venit la pachet și cu liniștea financiară. În spatele evoluțiilor elegante de pe gheață, Julia Sauter a dus o luptă mai puțin vizibilă. Pentru a-și putea plăti antrenamentele, costumele, deplasările și participările la competiții, patinatoarea a muncit în trei locuri! Preda cursuri de dans pentru copii, lucra în catering, mai ales seara și în weekend, și era, în același timp, antrenoare și coregraf pe gheață. Tocmai de aceea, locul 17 de la JO de iarnă din 2026 nu poate fi privit doar ca o poziție într-un clasament. În spatele lui stă povestea unei sportive care a muncit aproape în tăcere pentru fiecare pas făcut pe gheață, până când a ajuns să scrie istorie pentru România. De aici și reacția ei copleșitoare. Țipătul de bucurie a fost ca o descărcare pentru toți anii de oboseală și sacrificii

Foto: Eurosport Ce urmează pentru Julia Sauter După momentul istoric de la Milano-Cortina, Julia Sauter a lăsat de înțeles că viitorul ei pe gheață nu mai este unul foarte lung. Patinatoarea a spus că ia în calcul să se retragă în următorul an sau cel mult în următorii doi ani. Totuși, după Campionatele Mondiale de la Praga, unde nu a mai reușit să repete evoluția de la JO, Julia a recunoscut că nu ar vrea ca acela să fie ultimul ei moment pe gheață. A spus că are nevoie de un nou obiectiv pentru care să lupte, iar o invitație la un Grand Prix în sezonul următor ar putea fi motivul care să o țină în competiții.