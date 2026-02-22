Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League

Patinatoarea Julia Sauter va fi purtător de drapel al României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, programată la ora 21.30, la Verona.

Sauter a concurat la patinaj artistic la JO şi a ocupat un foarte bun loc 17.

România a fost reprezentată la JO de iarnă de 28 de sportivi şi o rezervă.

Rezultatele românilor și reacția COSR

Team Romania a trăit la maximum fiecare start, fiecare coborâre, fiecare săritură şi fiecare program pe gheaţă. Iar această ediţie ne lasă un rezultat care va rămâne reper pentru sporturile de iarnă româneşti, locul 5 la bob 2 persoane – un rezultat istoric pentru Mihai Tentea şi George Iordache.

De alte patru ori tricolorii au fost în top 15: locul 9 la sanie dublu feminin Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu, locul 9 la ştafetă sanie – prin Valentin Creţu, Corina Buzatoiu, Raluca Strămăturaru – Carmen Manolescu şi Marian Gîtlan – Darius Şerban; locul 12 la sărituri cu schiurile, echipe, – Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber; locul 15 la sanie individual – Valentin Creţu.

Merită toate aprecierile şi modul în care a obţinut locul 17 la patinaj artistic Julia Sauter. Pe aceeaşi poziţie au terminat la sanie dublu masculin – Marian Gîtlan / Darius Şerban; la sărituri cu schiurile Super Team – Daniel Cacina / Mihnea Spulber şi prin bobul de 4 persoane - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi Andrei Nica.

“Sunt cele mai bune rezultate ale tricolorilor la această ediţie – performanţe construite prin muncă, curaj şi încredere. Olimpismul nu înseamnă doar podium. Înseamnă Respect, Prietenie, Excelenţă. Înseamnă oameni care cred în visul lor şi îl duc mai departe”, notează COSR pe Facebook, citează news.ro.