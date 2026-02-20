Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se desfășoară în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026, iar joi seară a avut loc programul liber de la patinaj artistic feminin

Cum arată programul de sâmbătă al sportivilor români la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Sportivii români vor evolua la bob şi schi fond, sâmbătă 21 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Sâmbătă 21 februarie (ora României)

BOB

11:00 - bob-4 masculin - manşa 1: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

12:57 - bob-4 masculin - manşa 2: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

SCHI FOND

12:00 - 50 km start grupat clasic masculin - finala: Paul Pepene

Agerpres

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă

Julia Sauter a scris o pagină frumoasă în istoria patinajului feminin românesc.

Julia Sauter, născută în Germania la Weingarten, a concurat pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a fost refuzată de nemți. Ea a obținut un total de 190,93 de puncte, după un exercițiu de basm la programul liber, și a încheiat competiția pe locul 17.