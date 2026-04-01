SPECIAL Ilia Malinin, ”Zeul” de pe gheață. Povestea incredibilă a americanului cu rădăcini rusești, care a modificat limitele patinajului artistic

Ilia Malinin, ”Zeul” de pe gheață. Povestea incredibilă a americanului cu rădăcini rusești, care a modificat limitele patinajului artistic Sporturi
Vali Andronescu
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La 21 de ani, Ilia Malinin nu este doar un campion. 

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patinaj artisticIlia Malinin
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Este fenomenul care a împins patinajul artistic într-o zonă în care puțini au crezut că se poate ajunge. Născut în America, crescut într-o familie de foști olimpici și construit pe ambiția de a demonstra că imposibilul poate fi realizat, Ilia Malinin este cel care a transformat o poreclă inventată de el însuși într-o brand personal. 

Aur olimpic pe echipe, trei titluri mondiale la rând și sărituri pe care nimeni nu le-a făcut înaintea lui. Toate l-au transformat într-un nume care nu mai poate fi ignorat.

Ilia Malinin, format de părinții lui, foști mari patinatori

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Foto: Imago Images

Ilia Malinin s-a născut în statul Virginia. Deși este american prin naștere, provine dintr-o familie cu rădăcini rusești. Mama lui, Tatiana Malinina, e din Novosibirsk, Rusia, iar tatăl lui, Roman Skorniakov, e din Yekaterinburg. Cei doi s-au mutat însă în Tashkent, Uzbekistan, iar la începutul anilor 2000, după ce s-au căsătorit, au imigrat în Statele Unite ale Americii, în căutarea unor condiții mai bune de pregătire, după ce în Uzbekistan nu se puteau antrena pe gheață pe tot parcursul anului.

Ilia a crescut practic în patinoar. El a început să patineze în 2011, la 7 ani, iar mai târziu a povestit că, la început, se vedea mai degrabă fotbalist. Numai că părinții nu aveau timp să-l ducă la antrenamentele de fotbal, iar patinajul a rămas sportul care i-a ocupat viața. Tot el povestea că părinții lui nici măcar nu și-au dorit inițial ca el să urmeze același drum, pentru că știau cât de dură este viața de sportiv de elită.

Cum a apărut porecla sa, ”Quad God”

Ilia Malinin nu impresionează doar prin ce face pe gheață. La fel de interesant este și felul în care și-a construit identitatea în acest sport.

Porecla ”Quad God” nu i-a fost pusă de presă și nici de fani. A pornit chiar de la el. Într-un interviu pentru CBS News, Malinin povestea că și-a schimbat numele de pe Instagram după ce a reușit un quad, iar apoi a simțit nevoia să dovedească faptul că numele acela nu era doar o glumă. Cu alte cuvinte, și-a inventat singur porecla, apoi a muncit până când a început să i se potrivească perfect.

Aici e și cheia personajului. Ilia se hrănește din ideea de a demonstra că poate face exact lucrurile despre care restul lumii spune că sunt prea grele sau prea riscante. Tocmai de aici vine și aura lui specială: e atât de încăpățânat încât a modificat limitele patinajului artistic.

A intrat definitiv în istoria patinajului artistic în 2022, când a devenit primul patinator care a reușit un quadruple Axel în competiție. Pentru lumea patinajului, asta a însemnat enorm. Axelul este deja unul dintre cele mai grele salturi, iar varianta quadruple înseamnă, practic, patru rotații și jumătate în aer. A fost un moment care a schimbat granița tehnică a acestui sport.

De atunci, a devenit campion mondial în 2024, 2025 și 2026, după ce în 2023 luase bronzul mondial. Federația Americană de Patinaj artistic îl creditează cu realizări care par aproape neverosimile pentru un singur sportiv: a devenit și primul patinator care a reușit toate cele șase tipuri de quad și primul care a aterizat șapte quads într-un singur program.

Eșecul usturător de la JO de la Milano-Cortina

Anul 2026 i-a adus lui Ilia Malinin și gloria olimpică, și una dintre cele mai mari lovituri ale carierei. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, americanul a cucerit primul său aur olimpic cu echipa Statelor Unite ale Americii în proba pe echipe.

Bucuria n-a ținut mult. La individual, văzut drept mare favorit, Ilia Malinin a clacat și a încheiat pe locul 8. A fost șocul competiției și momentul care părea să-i frângă povestea perfectă. Doar că a avut tăria să se ridice imediat.

La scurt timp după înfrângerea usturătoare de la Jocurile Olimpice, a cucerit al treilea titlu mondial consecutiv la Campionatele Mondiale de la Praga.

A refuzat să rămână prizonierul unui eșec. Motiv pentru care e considerat și ”Zeul” de pe gheață, pentru că și atunci când e la pământ, tot modifică limitele patinajului artistic.

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