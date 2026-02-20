În ce stare este dubla medaliată olimpică după căzătura de la JO 2026

Jocurile de Iarnă 2026 se văd pe VOYO. „Program disponibil in VOYO prin retransmisia integrala si nealterata a canalelor TVR conform regulilor must-carry”.

"Este în stare stabilă şi este în prezent evaluată de personalul medical", a scris federaţia canadiană într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare în cursul serii de joi, la câteva ore după încheierea calificărilor.

Sportiva, în vârstă de 33 de ani, medaliată cu aur la Jocurile de la PyeongChang şi cu argint la Beijing, a rămas nemişcată la capătul pârtiei timp de aproximativ zece minute după ce s-a lovit violent cu capul de pământ. Evacuată pe o targă, ea a reuşit să salute publicul în timp ce părăsea proba de halfpipe.

Sharpe şi-a pierdut echilibrul pe final, imediat după ce a reuşit o săritură. Antrenorul ei, aflat în vârful pârtiei, şi familia adunată la poalele acesteia, au aşteptat aproximativ zece minute, vizibil îngrijoraţi.