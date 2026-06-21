Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!”

Când va da răspunsul final atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”A promis!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB încearcă să se întărească pentru următorul sezon, însă lucrurile se mișcă destul de greu pentru echipa patronată de Gigi Becali.

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Shon WeissmanFCSBBeitar Ierusalim
Din articol

Până în acest moment, roș-albaștrii au oficializat doar transferul lui Ronny Labonne. FCSB ajunsese la un acord și cu Anderson Ceara, însă brazilianul nu a trecut de vizita medicală. 

Când va da răspunsul final Shon Weissman

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Unul dintre fotbaliștii doriți în compartimentul ofensiv al lui FCSB este Shon Weissman, atacantul israelian, care sezonul trecut a evoluat în Austria la Blau Weiss Linz.

De-a lungul carierei, Weissman a mai evoluat pentru formații precum Maccabi Haifa, Wolfsberger, Real Valladolid, Granada sau Salernitana. Ajuns la 30 de ani, Weissman are pe masă două opțiuni, fie să revină în țara sa, unde este dorit de Beitar Ierusalim, fie să semneze un ultim contract în străinătate cu FCSB.

Publicația israeliană Maariv a dezvăluit că Shon Weissman le-a promis celor de la Beitar Ierusalim va oferi un răspuns final în legătură cu semnarea contractului pe doi ani în cursul zilei de marți. Tot atunci, roș-albaștrii vor afla dacă mai pot trage speranțe pentru Weissman sau dacă trebuie să se reorienteze către un alt atacant.

Beitar va transfera în compartimentul median fie pe Dan Glazer, fie un mijlocaș străin, iar acest lucru depinde și de numărul jucătorilor străini din lot și de posibila venire a lui Shon Weissman în atac. Atacantul a promis că va da un răspuns până marți la întrebarea dacă va continua să caute o echipă în străinătate sau dacă va începe negocierile cu Beitar Ierusalim. pentru un contract pe doi ani”, au scris israelienii de la Maariv.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.
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