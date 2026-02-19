GALERIE FOTO Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!

Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice! Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După ce şi-a arătat bustiera la sosirea în cursa de 1.000 m de patinaj de viteză, Jutta Leerdam ar putea beneficia de un milion de dolari din partea sponsorilor săi. 

TAGS:
Jutta Leerdammilano-cortinaJocurile Olimpice de Iarna
Din articol

Sportiva olandeză, o adevărată vedetă în disciplina sa şi celebră în afara patinoarelor pentru relaţia sa cu YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul, ar putea chiar să câştige jackpotul în contracte publicitare.

Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!

Atleta olandeză, dublu medaliată la patinaj viteză, cu un record olimpic în plus, este vedeta acestor Jocuri Olimpice din 2026. După ce a câştigat proba de 1.000 m, sub privirile logodnicului său, youtuberul şi boxerul Jake Paul, patinatoarea ar fi încasat o sumă frumuşică, un milion de dolari, pentru că şi-a etalat bustiera Nike, sponsorul său, după ce a trecut linia de sosire.

Dar potenţialul comercial al Juttei Leerdam nu se opreşte aici. Potrivit profesorului Rob Wilson, specialist în comerţ şi finanţe sportive, intervievat de Daily Mail, patinatoarea olandeză ar trebui să-şi vadă veniturile crescând la sfârşitul Jocurilor Olimpice şi chiar să urmeze aceeaşi cale ca şi schioarea acrobatică Eileen Gu.

  • 575291048 18535401838017699 2367612699178889626 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe lângă performanţele sportive şi contractele avantajoase cu numeroşi sponsori, precum Nike sau Red Bull, Jutta Leerdam se descurcă foarte bine pe reţelele de socializare. Atleta olimpică, urmărită în prezent de aproape 6,5 milioane de persoane pe Instagram şi de peste 3 milioane pe Tiktok, postează foarte regulat pe conturile sale fotografii sau videoclipuri care arată zilele sale şi performanţele sportive.

„În primul rând, valoarea ei adăugată este independentă de Jake Paul. Este vorba despre ea şi despre ceea ce este capabilă să facă”, a explicat profesorul Wilson pentru cotidianul englez, potrivit News.ro.

Pe lângă contractele cu producătorii de echipamente sportive, Jutta Leerdam ar putea conta şi pe relaţia sa cu Jake Paul pentru a-şi creşte câştigurile, „cam aşa cum am văzut în cazul lui Taylor Swift şi Travis Kelce în urmă cu câteva veri”, precizează Rob Wilson.

Jutta Leerdam va putea pătrunde pe pieţele pe care el va fi activ, iar noi vom avea fani care vor urmări meciurile sale de box, iar Jake Paul va putea, de asemenea, profita de performanţele ei, ceea ce îi va face un produs de marketing foarte vizibil şi viabil din punct de vedere comercial ca şi cuplu”, a precizat profesorul. 

Dacă patinatoarea reuşeşte să-şi diversifice activităţile, Rob Wilson estimează veniturile sale anuale „între 8 şi 10 milioane de lire sterline (adică între 9 şi 11 milioane de euro) pe an, în special în perioadele de vârf”.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
Atacant de la Atletico Madrid și mijlocaș de la Bayer Leverkusen la naționala de fotbal a României!
ULTIMELE STIRI
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia



Recomandarile redactiei
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Alte subiecte de interes
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam
Jake Paul a izbucnit în plâns după ce iubita sa a obținut aurul olimpic. Imagini cu boxerul și Jutta Leerdam
Un francez a antrenat la Jocurile Olimpice de iarnă 16 sportivi din 13 țări! Motivul pentru care a devenit viral
Un francez a antrenat la Jocurile Olimpice de iarnă 16 sportivi din 13 țări! Motivul pentru care a devenit viral
Sportivul descalificat de la JO pentru că a vrut să poarte o cască dedicată celor uciși în războiul din Ucraina s-a întors acasă. Prima decizie luată
Sportivul descalificat de la JO pentru că a vrut să poarte o cască dedicată celor uciși în războiul din Ucraina s-a întors acasă. Prima decizie luată
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!