FC Voluntari, echipă revenită în Superligă, a anunțat transferul fostului internațional de junior croat Matej Mamic, crescut de Dinamo Zagreb.

Matej Mamic a semnat cu Voluntari

”✍️ 𝐁𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭, 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐣 𝐌𝐚𝐦𝐢𝐜̆!

FC Voluntari anunță transferul fundașului croat Matej Mamić.

În vârstă de 24 de ani, Matej evoluează pe postul de fundaș dreapta și sosește la FC Voluntari de la formația slovenă NK Radomlje. Format la academia lui Dinamo Zagreb, noul nostru jucător a mai evoluat de-a lungul carierei pentru NK Jarun, HŠK Posušje și NK Sesvete.

În sezonul precedent, Matej Mamić a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei NK Radomlje, pentru care a bifat 32 de apariții în toate competițiile, reușind un gol și cinci pase decisive.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul FC Voluntari!”, a postat clubul din Ilfov.

Robert Petculescu, transferat definitiv

Anterior, Voluntari anunțase și transferul definitiv al lui Robert Petculescu:

”Ajuns la FC Voluntari la începutul sezonului trecut, internaţionalul român de juniori a confirmat încrederea acordată prin evoluţiile sale.

Robert a bifat 26 de apariţii pentru FC Voluntari, reuşind să înscrie de trei ori şi să ofere trei pase decisive, contribuind la revenirea echipei noastre în SuperLiga României.

Format la Universitatea Craiova şi selecţionat constant la reprezentativele de juniori ale României, Robert este unul dintre tinerii jucători de perspectivă ai fotbalului românesc”.