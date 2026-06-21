Centralul român s-a aflat la centru în meciul cu numărul 1.000 din istoria turneului final, Japonia - Tunisia, scor 0-4.
GALERIE FOTO Momente complicate pentru Istvan Kovacs la meciul în care a intrat în istoria Cupei Mondiale! Controversă mare în prima repriză
Istvan Kovacs a intrat în istoria Cupei Mondiale.
Japonezii nu au avut mari probleme în fața tunisienilor, iar până în minutul 70, scorul era deja de 3-0 în favoarea niponilor. Diferența putea fi mai mare, dar Istvan Kovacs a decis să anuleze un gol marcat în prima repriză.
După reușita lui Daichi Kamada din minutul 4, la scorul de 1-0, Japonia a fost pe punctul de a-și dubla avantajul. Takehiro Tomiyasu a șutat puternic spre poartă, dar Aymen Dahman, portarul Tunisiei, a respins.
Faza a fost una extrem de complicată pentru că a părut că balonul a intrat în poartă, iar Istvan Kovacs a avut nevoie de ajutorul VAR pentru a stabili dacă mingea a depășit linia porții cu toată circumferința sau nu.
Arbitrul din Carei nu a încercat să ia o decizie pripită și a așteptat un răspuns din partea arbitrilor VAR. În urma analizei, arbitrii VAR au stabilit că au lipsit doar câțiva milimetri ca mingea să treacă de linia porții cu întreaga circumferință.
Istvan Kovacs, delegat la meciul 1.000 din istoria Mondialului
Tunisia - Japonia nu a fost un meci ca oricare altul din faza grupelor de la Campionatul Mondial. Partida a consemnat meciul cu numărul 1.000 din istoria turneului final.
Kovacs a aflat că va fi delegat la această partidă chiar de la șeful arbitrilor FIFA, legendarul Pierluigi Collina.
Pentru acest meci, Kovacs a primit un echipament special, portocaliu cu inscripții aurii.
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