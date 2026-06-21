Centralul român s-a aflat la centru în meciul cu numărul 1.000 din istoria turneului final, Japonia - Tunisia, scor 0-4.

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Japonezii nu au avut mari probleme în fața tunisienilor, iar până în minutul 70, scorul era deja de 3-0 în favoarea niponilor. Diferența putea fi mai mare, dar Istvan Kovacs a decis să anuleze un gol marcat în prima repriză.

După reușita lui Daichi Kamada din minutul 4, la scorul de 1-0, Japonia a fost pe punctul de a-și dubla avantajul. Takehiro Tomiyasu a șutat puternic spre poartă, dar Aymen Dahman, portarul Tunisiei, a respins.

Faza a fost una extrem de complicată pentru că a părut că balonul a intrat în poartă, iar Istvan Kovacs a avut nevoie de ajutorul VAR pentru a stabili dacă mingea a depășit linia porții cu toată circumferința sau nu.

Arbitrul din Carei nu a încercat să ia o decizie pripită și a așteptat un răspuns din partea arbitrilor VAR. În urma analizei, arbitrii VAR au stabilit că au lipsit doar câțiva milimetri ca mingea să treacă de linia porții cu întreaga circumferință.