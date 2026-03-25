Julia Sauter, reprezentanta României, s-a calificat miercuri pentru programul liber la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Praga.
Julia Sauter, rezultat notabil, deși a avut un atac de panică
Sauter a înregistrat un punctaj de 52.67, al 23-lea al programului scurt.
Potrivit COSR, Sauter a evoluat marcată de un atac de panică. Cu toată încurajarea antrenoarei Roxana Hartmann, ea a intrat pe gheaţă cu teamă şi a greşit chiar la începutul programului.
Podiumul de la CM de patinaj artistic
Kaori Sakamoto a fost cea mai bună azi. Ea a adunat 79.31 puncte, conducând astfel clasamentul. Mone Chiba se află pe locul 2, iar Amber Glenn a ocupat poziția 3-a.
Vineri, la programul liber, Julia Sauter va concura a doua în primul grup.
Potrivit eurosport.ro, Julia Sauter este la a 6-a participare pentru România la Campionatele Mondiale. Cea mai bună performanţă a sa a fost înregistrată la ediţia din 2022, de la Montpellier, când a terminat pe locul 18.