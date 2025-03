Sportul românesc a rămas fără minister, după decizia Guvernului, de a înființa Agenția Națională pentru Sport (ANS) în 2023. Din păcate, fix această schimbare demonstrează, încă o dată, ceea ce se știa de foarte mult timp și anume faptul că, în România, sportul nu reprezintă o prioritate pentru guvernanții noștri.

Din structura ANS a făcut parte, imediat după înființare, Gabriel Toncean. Acesta a făcut pasul spre Agenția Națională pentru Sport, după ce a condus, timp de mai bine de un deceniu, Federația Română de Culturism și Fitness (FRCF) cu rezultate excelente, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Pe lângă multiple medalii câștigate, la evenimente internaționale, FRCF a fost printre puținele foruri sportive din România care, în loc să stea mereu cu „mâna întinsă“, pentru a primi bani de la stat, și-a dublat bugetul prin eforturi proprii, din contracte de sponsorizare.

Cât timp a fost al doilea om din sportul românesc, începând din august 2023, Gabriel Toncean a inițiat foarte multe proiecte. În capul listei: introducerea educației nutriționale în școli. Vorbim despre un subiect foarte important, în condițiile în care obezitatea infantilă face ravagii în România, la ora actuală.

De asemenea, Gabriel Toncean a tot insistat pentru reapariția Ministerului Sporturilor, spunând că doar așa sportul românesc poate beneficia de susținerea puternică a guvernului. Cum însă foarte multe dintre ideile și inițiativele sale s-au lovit de nepăsarea celor din jur, Gabriel Toncean a renunțat acum la funcția de vicepreședinte al ANS. Anunțul l-a făcut printr-o postare pe Facebook.

„În urma alegerilor desfășurate în cadrul Adunării Generale a Federației Române de Culturism și Fitness, am fost ales pentru un nou mandat de președinte al FRCF. E momentul să-i ofer 100% din energia mea și să-l duc la un nou nivel. Astăzi, privesc cu emoție și responsabilitate spre cei aproape doi ani în care am avut onoarea să fiu vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport. De la preluarea acestui mandat, obiectivul meu a fost, în mod clar, să investesc în viitor, în generațiile care vin, în sănătatea și în educația copiiilor noștri. Am pus suflet și energie în fiecare inițiativă, pentru că sportul nu e doar despre competiție. E despre disciplină, sănătate, caracter și o României mai puternică. Pot spune cu certitudine că fiecare efort a meritat, că sportul românesc e mai puternic decât era acum doi ani și că toate aceste proiecte vor avea un impact real asupra generațiilor viitoare“, a scris Gabriel Toncean.

„Sportul e și va fi mereu parte din sufletul României“

Mai departe, șeful FRCF a insistat că, deși a părăsit funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS), el își va continua misiunea de a îmbunătăți sportul românesc.

„Dacă am învățat ceva în acești doi ani e că munca pentru sport nu se termină niciodată. Funcțiile sunt trecătoare, dar pasiunea și determinarea de a schimba lucrurile în bine rămân pentru totdeauna. De aceea, în perioada următoare, mă voi dedica unui proiect care a atins o dimensiune fantastică: dezvoltarea fitness-ului în România! Nu mă opresc aici. Voi continua să promovez performanța, sănătatea și sportul, asigurându-mă că România rămâne un lider în fitness, că acest sport ajunge la cât mai mulți oameni și că inițiativele lansate, în acești doi ani, vor continua să producă efecte în societate“, a adăugat Gabriel Toncean.

Acesta și-a încheiat postarea cu o promisiune pentru viitorul sportului românesc.

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța și înțelepciunea de a duce la bun sfârșit această etapă a drumului meu. Cu credință și determinare, merg mai departe în slujba sportului românesc! Sportul este și va fi mereu parte din sufletul României! Le mulțumesc, cu respect și recunoștință, conducerii Partidului Național Liberal pentru încrederea acordată, fostului președinte ANS Elisabeta Lipă și actualului președinte Bogdan Matei pentru colaborare, reprezentanților federațiilor sportive, angajaților ANS și tuturor celor care ați crezut în mine și m-ați susținut în această misiune dedicată sportului românesc“, a scris Gabriel Toncean.