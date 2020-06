Ministrul Sportului de la noi e mic copil! Senatoarea care a facut TOPLESS in timpul unei sedinte pe Zoom

O senatoare din Mexic a ramas goala in fata colegilor din sedinta online, facandu-se de ras dupa modelul ministrului Ionut Stroe.

Cazul hazliu al Ministrului Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, surprins in chiloti in timpul unei transmisiuni live pe PRO X, s-a repetat la o alta dimensiune in Mexic, de aceasta data cu o senatoare de 66 de ani, care s-a schimbat de haine "in direct", in fata colegilor.

Pandemia cu coronavirus a provocat distantarea sociala, iar discutiile prin intermediul platformelor specializate (Skype, Zoom etc.) au devenit la ordinea zilei. Unii au cazut insa in capcanele intinse de tehnologie, asa cum s-a intamplat si cu Ionut Stroe, care a scapat camera, dezvaluindu-si astfel costumatia lejera de la brau in jos.

Ministrul Sportului se poate consola cu faptul ca nu e singurul care s-a facut de ras in acest fel. In Mexic, o situatie oarecum similara s-a produs cu senatoarea Martha Lucia Micher. Intr-o intalnire online cu colegi de partid, dar si cu jurnalisti, aceasta a crezut ca are camera oprita, dandu-si jos hainele pe care le purta. Cand a realizat eroarea era prea tarziu, instantaneele cu Martha Lucia Micher cu sanii dezgoliti fiind deja pregatite pentru a fi impanzite in mediul virtual.

La fel ca Ionut Stroe, senatoarea a avut o reactie decenta, recunoscand greseala si mentionand ca nu are pentru ce sa-i para rau. "Imi iubesc corpul si am grija de el. Nu mi-e rusine ca mi-am aratat, fara sa vreau, partile intime", a declarat mexicanca.