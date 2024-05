Un fost stelist, atac nemilos la Florin Talpan! De ce ar fi pornit, de fapt, juristul atacul la adresa FCSB

Fostul stelist Vivi Răchită este de părere că războiul pornit de Florin Talpan împotriva FCSB nu are neaparat legătură cu dreptatea, ci cu o luptă personală pe care acesta ar avea-o cu Gigi Becali, patronul FCSB.

"Florin Talpan a fost jurist și în 2003. De ce a permis lucrul acesta? Ca să ajungă peste 20 de ani ca să ajungem să ne certăm care este Steaua. Eu cred că Florin Talpan are un război cu Gigi Becali. Pentru că altfel, ca jurist al clubului, ar trebui să se ocupe de problema spinoasă. Asta își doresc suporterii. Să găsească soluția juridică ca Steaua să promoveze. Soluția nu o pune în practică pentru că nu are verde de la comandant.



Treaba e sus și e politică. Se pare că politicul nu vrea, încă, ca Steaua să promoveze în Liga 1. Se așteaptă alegerile astea care sunt acum. Nu ne-ar plăcea ca stadionul Steaua să vină în circuitul SuperLigii? Toți am vrea. Toți spun că Vivi e stelist. Nu. Eu sunt petrolist. Eu am fost copil de minge acolo. Dar m-au vândut ei la Steaua atunci. Dar nu pot să nu mă gândesc la suporterii steliști. Îmi aduc aminte că Gigi Mustață și Jean Pavel erau împreună din 96-97. Acum s-au despărțit.



Talpan trebuie să tacă. A fost în 2003 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum a redescoperit el menirea de a salva Steaua că vrea să fie comandant al clubului Steaua, deși nu are nicio legătură cu sportul. E problema lui acum. El trebuia în 2003 să nu permită ce se întâmplă acum. Atunci a împrumutat Gigi Becali clubul cu 10 milioane de dolari. Știu că eram și eu acolo. Pentru banii ăia i s-a dat echipa atunci. Locul de Liga 1 și lotul de jucători. Brandul Steaua nu putea să i-l dea, pentru că aparținea Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Așa cum l-a avut și Păunescu care a avut dreptul de folosință. Dar nu a avut proprietatea lui", a spus Vivi Răchită, potrivit Fanatik.

O idee asemănătoare a avut și Dumitru Dragomir

Fostul șef de la Ligă a susținut în urmă cu aproape trei ani că echipa controlată de Becali este adevărata Steaua și să singura greșeală pe care a făcut-o în relația cu CSA a fost aceea că nu l-a „subvenționat” pe Talpan, juristul clubului.

"De Steaua București are cine să se ocupe, Gigi Becali. Că Steaua adevărată este asta din Liga 1, nu cealaltă. Eu știu ce s-a întâmplat acolo, că eu sunt artizanul principal al acestei echipe. Becali nu a greșit absolut nicăieri. A avut însă neșansa să nu se comporte bine cu un jurist.

Despre Talpan este vorba, pe care Gigi nu l-a subvenționat (n.r. nu i-a dat acestuia o sumă de bani) și pe el, ca să nu vorbesc altceva. Adică lovele nu s-au dus și la el, s-au dus la alții. E foarte ușor să găsești chichițe juridice la fotbal. În prima fază când Talpan a început să ridice nasul, atunci trebuia tamponat. După aceea când te ia valul te poate aduce în vâltoare. Pe Gigi Becali însă nu-l interesează dacă îl cheamă FCSB sau Steaua, oricum!", a spus Dumitru Dragomir - mai multe detalii AICI.